Latina, Tar annulla il voto in 22 sezioni: decade sindaco Coletta

(Adnkronos) – Il Tar ha annullato l’esito del voto in 22 sezioni di Latina, accogliendo il ricorso da parte di alcuni candidati non eletti alle scorse elezioni comunali di ottobre, volto a tornare a votare in quelle sezioni. In attesa di tornare alle urne sarà quindi nominato un commissario per il Comune.

“Stiamo valutando con i miei legali se fare ricorso al Consiglio di Stato. Mi prendo 24-48 ore per fare valutazioni. Tornare al voto non mi spaventa comunque, sono uno competitivo e ho la coscienza a posto”, dice all’Adnkronos il sindaco di Latina Damiano Coletta commentando la sentenza. “Magari – aggiunge – da questa esperienza può nascere una nuova opportunità. Voglio prendere il lato positivo di questa situazione: non deluderò la fiducia che gli elettori hanno riposto in me. Nel centrodestra ci sono vari riposizionamenti e penso che il risultato delle scorse elezioni possa essere anzi consolidato. Mi spiace solo per la fase di stallo che dovrà vivere la città”.