La relazione annuale di EURid per il 2021 mostra una sana crescita del portafoglio pari allo 0,9%

EURid ha pubblicato la relazione annuale 2021 con statistiche, risultati e dati finanziari.

BRUXELLES–(BUSINESS WIRE)–Il portafoglio di EURid cresce dello 0,9% rispetto al 2020, portando il numero totale di nomi di dominio registrati a 3.713.804. Il paese con l’aumento netto annuo più elevato è stato il Portogallo, con il 52%. La Germania vanta il numero maggiore di registrazioni .eu, oltre un milione, seguita da Paesi Bassi e Francia.

Nel 2021 EURid ha sospeso oltre 81.000 nomi di dominio correlati alla Brexit, ha ricevuto dalla Commissione europea l’incarico di continuare l’attività di gestione del registro dei domini di primo livello (TLD) .eu fino al mese di ottobre 2027 e ha avviato una collaborazione con la Global Cyber Alliance nel quadro del progetto Domain Trust, nel comune obiettivo di migliorare la sicurezza dell’ecosistema informatico.

Altri risultati nel 2021 comprendono:

Il dominio di primo livello .eu ha festeggiato il 15° anno di fornitura di un eccellente servizio ai principali attori interessati, e ha piantato 1.000 alberi come contribuito a un futuro più verde.

Il sito web pubblico EURid ha raggiunto il livello di accessibilità AA: conformità ottimale.

L’idoneità alle registrazioni .eu è stata estesa ai cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia

La .eu Academy si è impegnata per formare l’Europa digitale di domani, con webinar su misura in collaborazione con l’Europol, l’EUIPO, il governo dei Paesi Bassi e l’Università di Pisa.

EURid ha annunciato i sette vincitori dell’edizione 2021 degli .eu Web Awards nel corso di una splendida cerimonia di gala a Taormina, in Sicilia.

Per ulteriori informazioni leggere la Relazione annuale EURid per il 2021.

Informazioni su EURid

EURid è l’organizzazione no profit che gestisce i domini di primo livello .eu, .ею e .ευ, a seguito di una gara d’appalto e alla nomina da parte della Commissione europea. EURid collabora con oltre 700 registrar accreditati. Come parte del costante impegno per la sicurezza dei dati, nel 2013 EURid ha ottenuto la certificazione per lo standard di sicurezza ISO27001. EURid è inoltre registrata al Sistema di ecogestione ed audit della UE (EMAS). EURid ha sede a Diegem (Belgio) e uffici regionali a Pisa, Praga (Repubblica Ceca) e Stoccolma (Svezia). Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.eurid.eu.

Contacts

EURid

Reelika Kirna



press@eurid.eu