La migliore alternativa ad Adobe Premiere: 5 editor video multipiattaforma

Adobe Premiere è un potente software di editing video ampiamente utilizzato da editor video e creatori di contenuti per produrre video di alta qualità. Tuttavia, non tutti possono (o vogliono) investire nei prodotti Adobe. Se state cercando un’alternativa ad Adobe Premiere che non vi faccia spendere troppo, siete nel posto giusto. In questo articolo elenchiamo sei dei migliori editor video multipiattaforma disponibili oggi, tutti gratuiti e open source.

Kdenlive: Una macchina per l’editing snella e potente

Se c’è un editor video in questo elenco che può essere descritto come un cavallo di battaglia, è Kdenlive. Si tratta di un editor video maturo, con una base di utenti in crescita e un’infinità di funzioni. Kdenlive è dotato di tutto ciò che serve per modificare i filmati: è possibile importare clip, aggiungere transizioni, utilizzare tracce audio e applicare effetti con facilità. Kdenlive supporta tutti i formati audio e video più comuni e può gestire facilmente progetti di grandi dimensioni. È possibile aggiungere facilmente marcatori e voci da fare per tenere traccia dei progressi e rivedere il proprio lavoro. Kdenlive supporta anche l’editing collaborativo, consentendo a più utenti di lavorare contemporaneamente sullo stesso progetto. L’interfaccia utente di Kdenlive non è la più bella del mercato, ma la sua funzionalità è di alto livello. L’editor supporta scorciatoie da tastiera personalizzate e può essere esteso con quasi tutti i plugin immaginabili. L’unico inconveniente è che Kdenlive è disponibile solo per Linux, macOS e Windows. Gli utenti di Kdenlive hanno cercato di portare il software su altre piattaforme con successo variabile. Tuttavia, se si utilizza uno di questi tre sistemi operativi, Kdenlive è un’ottima scelta.

Open Shot: Un semplice editor video per Linux

Se utilizzate Linux e avete bisogno di un software di editing video con un approccio minimalista, Open Shot potrebbe essere la scelta giusta. L’editor è estremamente leggero e la sua semplicità lo rende una buona scelta per i principianti. L’interfaccia di Open Shot è estremamente scarna. È possibile solo aggiungere clip alla timeline o modificare le impostazioni. La timeline contiene solo un playhead e le miniature dei clip, mentre le impostazioni si limitano a una traccia audio e video (senza transizioni). Non ci sono strumenti di editing avanzati, ma è possibile aggiungere marcatori, note e altri elementi alla timeline per facilitare la consultazione. Se volete un editor video facile da usare per Linux, Open Shot potrebbe essere una buona scelta. Anche questo editor è un software gratuito e open source.

Avid Media Composer: Editing di livello professionale a costo zero

Avid Media Composer è un editor video molto diffuso tra i professionisti e i dilettanti di alto livello. Questo editor viene utilizzato per lungometraggi, programmi televisivi a episodi e altri contenuti di alto valore produttivo. Se volete un editor video gratuito con funzionalità di livello professionale, Avid Media Composer è la scelta migliore di questo elenco. Come Kdenlive, Avid Media Composer supporta un’ampia gamma di formati multimediali. È possibile importare tracce audio, clip video, immagini fisse e persino modelli 3D per creare un’esperienza visiva completa. Oltre alle funzioni di editing di base, è possibile automatizzare le attività ripetitive con le macro, aggiungere effetti di transizione e creare tracce audio personalizzate. Avid Media Composer supporta anche impostazioni di progetto personalizzate, consentendo di creare preset specifici per il progetto. L’unico inconveniente è che Avid Media Composer funziona solo su Windows. È possibile eseguirlo in una macchina virtuale o utilizzare uno strumento come Playonlinux per installarlo su Linux.

DaVinci Resolve: color grading di livello professionale a costo zero

DaVinci Resolve è più di un semplice editor video. Questa applicazione è un vero e proprio strumento di color grading progettato per gli editor video e i videografi professionisti. DaVinci Resolve vanta un robusto set di funzioni e fornisce tutto ciò che serve per creare immagini incredibili. Per creare effetti visivi straordinari, è possibile utilizzare le funzionalità di editing video integrate in DaVinci Resolve. L’editor include tutti gli strumenti necessari per creare il vostro capolavoro visivo: È possibile aggiungere e organizzare clip video, applicare transizioni, utilizzare tracce audio e molto altro ancora. Oltre alle funzioni di editing di base, DaVinci Resolve include un solido strumento di color grading. È possibile utilizzare questo strumento per modificare i toni di colore e la luminosità del video. Questa applicazione funziona su Windows e macOS, ma è meglio ottimizzata per Windows.

Videoscape: Un kit di strumenti video tutto in uno

Videoscape può essere descritto come uno sportello unico per l’editing video. Questo kit di strumenti all-in-one consente di creare video dall’inizio alla fine. È possibile creare capolavori visivi importando video, modificando e regolando i loro effetti visivi, aggiungendo tracce audio personalizzate e altro ancora. Videoscape può essere utilizzato anche per la cattura di schermate e per la creazione di GIF. Questo editor è disponibile su Windows e macOS. Su Windows, Videoscape è disponibile con una versione limitata gratuita. Per ottenere tutte le funzionalità, è necessario acquistare la versione a pagamento. Su macOS, l’editor è disponibile come download gratuito. È inoltre possibile acquistare una licenza Pro per sbloccare ulteriori funzionalità.

Conclusione

