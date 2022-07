Kia XCeed: in arrivo il restyling di metà carriera

Prossimamente, la Kia XCeed sarà sottoposta al restyling di metà carriera. In arrivo sul mercato europeo nel corso del prossimo autunno, sarà riconoscibile per gli aggiornamenti estetici in linea con le già rinnovate Ceed e Proceed.

Tra le novità, figurerà l’allestimento GT Line. Inoltre, la nuova Kia XCeed restyling sarà disponibile solo con la tecnologia Mild Hybrid da 48V, prevista per le motorizzazioni a benzina 1.0 T-GDi da 120 CV e 1.5 T-GDi da 160 CV, nonché per l’unità diesel 1.6 CRDi da 136 CV di potenza.

Il top di gamma, invece, sarà rappresentato dalla configurazione Plug-In Hybrid da 183 CV di potenza complessiva. Infine, non è escluso che la nuova Kia XCeed restyling possa essere proposta anche nella sportiva declinazione GT con il motore a benzina 1.6 T-GDi da 204 CV di potenza.