Khaby Lame in Sardegna, il re di Tik Tok scopre la Costa Smeralda

(Adnkronos) – Nei giorni scorsi ha sfondato il muro dei 147 milioni di follower, diventando il re di Tik Tok, e per festeggiare questo traguardo è sbarcato per la prima volta in Sardegna. Il 22enne Khaby Lame sta passando le sue vacanze in Costa Smeralda dove alterna incontri con personaggi famosi come Zlatan Ibrahimovic ai selfie col suo pubblico. Di origine senegalese, ma in attesa di ottenere la cittadinanza italiana, Khaby Lame ha perso il lavoro nel 2020 e ha cominciato a pubblicare video sui social. Con le sue espressioni, i suoi silenzi e i suoi gesti è partita una scalata che lo ha portato a essere conosciuto in tutto il mondo. Durante questa sua prima vacanza a Porto Cervo ha già assicurato che ci sarà anche un pezzo di Sardegna nei suoi prossimi video.