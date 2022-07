Jolie Champagnerie brinda con le bollicine, e tante novità, ad un anno di successi

(Adnkronos) – Calciatori del Napoli, star dello spettacolo e volti noti sono abituali frequentatori della prima vera champagnerie della città, ideata da Raffaele Nocera. Che ora guarda a nuovi ed ambiziosi progetti per il locale

Napoli, 27/07/2022 – Un servizio di boat catering per servire gustose e freschissime cruditè sugli yacht e le imbarcazioni ormeggiate nel porto di Mergellina. E’ solo l’ultima delle idee messe a punto da Raffaele Nocera, dinamico titolare di Jolie Champagnerie, la prima vera champagnerie di Napoli aperta da poco più di un anno. Ormai punto di riferimento per gli intenditori delle bollicine, per star del mondo dello spettacolo e calciatori del Napoli, il locale è ora diventato anche cruditè restaurant, oltre ad offrire una varietà di più di 150 etichette di gin da tutto il mondo.

“Il Jolie – osserva Raffaele Nocera, che è dottore commercialista, consulente ed esperto in finanza agevolata – è nato per essere un locale in cui passare momenti di relax con eleganza e classe; vivere esperienze uniche e rilassanti, prendersi una pausa in questa vita frenetica e stressante. Sono entusiasta per i risultati ottenuti in questo primo anno tanto che sto pensando di aprire locali simili anche a Milano, Roma e Capri”.

Nell’ampio dehors esterno che si affaccia sul lungomare lato Santa Lucia, o all’interno, tra il marmo marquinia con venature oro e la raffinata moquette bordeaux, si possono gustare tartare, ostriche italiane e francesi, caviale, aragoste, scampi. O anche specialità cotte come, per fare solo un esempio, il tortino al tartufo bianco e patate accompagnato da tartare di gambero rosso di Mazara e burrata pugliese. Il tutto annaffiato dalle più prestigiose marche di champagne o da cocktail a base di gin. “Da Jolie – aggiunge Raffaele Nocera – lo champagne non viene stappato ma “sciabolato” dai nostri clienti. Abbiamo a disposizione 5 antiche sciabole da collezione per compiere questo rito che, secondo la tradizione, manda via anche i pensieri brutti e le cattiverie”.

A rendere unico il locale ci pensa il dinamico staff, a partire dal direttore Tobia Esposito, giovane ma con lunga esperienza, che si lancia in esilaranti imitazioni o recite di poesia. I clienti possono poi trovare gentilezza e sorrisi nella responsabile della sala Rita Scudellaro e i preziosi consigli sugli accostamenti tra drink e cibo del barman Asindu.

Numerosi gli eventi organizzati soprattutto nei week end con serate di musica e dj set o feste private.

Jolie Champagnerie è aperto tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 18 alle 4 del mattino.

Per ulteriori informazioni si può visitare il sito https://jolie-champagneria-napoli.business.site/ o la pagina instagram https://www.instagram.com/jolie.naples/



Contatti:

Sito web: https://jolie-champagneria-napoli.business.site/



Instagram: https://www.instagram.com/jolie.naples/