Johnson, ministri in pressing per dimissioni. Ma lui non molla

(Adnkronos) – Diversi ministri britannici a Downing Street per vedere il premier Boris Johnson, mentre salgono le pressioni perché si dimetta. Secondo i media, i ministri sono divisi fra i lealisti pronti a fare quadrato attorno al premier e i ribelli che chiedono un suo passo indietro. A quanto scrive la Bbc, fra questi ultimi c’è anche Nadhim Zahawi, che ieri ha accettato l’incarico di Cancelliere dello scacchiere, ovvero ministro delle Finanze, in sostituzione del dimissionario Rishi Sunak. Anche il ministro dei Trasporti, Grant Shapps, che aveva sostenuto Johnson durante lo scandalo del partygate, sarebbe ora fra i ribelli. Intanto l’influente Segretario di Stato per le comunità e i governi locali Micahel Gove ha chiesto a Johnson di dimettersi. E anche la ministra dell’Interno britannica, Priti Patel, che finora appoggiava il premier britannico, ne avrebbe chiesto le dimissioni, riferisce la ‘Bbc’.

Ma Boris Johnson non ha intenzione di mollare: ai ministri ha detto che non si dimetterà, sostenendo che la sua uscita dal governo causerebbe “caos” e vedrebbe “i conservatori quasi certamente sconfitti” alle prossime elezioni, spiega su Twitter il redattore politico del Daily Mail Jason Groves.

A restare fedele a Johnson è invece Nadine Dorries, la segretaria per il digitale e la Cultura britannica. Il premier, ha detto uscendo da Downing Street, “vuole continuare a battersi. Pensa di avere abbastanza sostegni intorno a lui per andare avanti”.

Sono intanto 32 i sottosegretari ed altri membri della maggioranza che in queste ore si sono dimessi dal governo sulla scia delle dimissioni annunciate ieri del ministro del Tesoro e della Sanità.

“Ora è solo questione di come possa uscire di scena”, quanto ha detto alla Bbc un importante alleato di Boris Johnson, sottolineando che i deputati conservatori hanno ribadito la loro lealtà al premier ma aggiunto che “la situazione non è sostenibile”. Ed hanno sottolineato che una lotta per la leadership all’interno del partito sarebbe disastrosa per i Tories.