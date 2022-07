Johnny Depp-Amber Heard, giudice respinge richiesta attrice nuovo processo

(Adnkronos) – Un giudice della Virginia ha respinto l’istanza presentata da Amber Heard per annullare il verdetto che l’ha vista sconfitta nella causa per diffamazione intentata contro l’ex marito Johnny Depp, accusato di violenza domestica. Il giudice Penney Azcarate, riportano i media americani, non ha trovato motivi per ordinare un nuovo processo.

I legali di Heard l’avevano chiesto dopo aver scoperto un errore nella selezione di uno dei sette giurati. Il giudice ha respinto tale tesi, ritenendo che il team di Heard avrebbe dovuto sollevare l’obiezione prima della sentenza e che non ci sono prove che l’errore abbia influenzato il processo.