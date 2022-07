Ivana Trump morta cadendo dalle scale: i risultati dell’autopsia

(Adnkronos) –

Ivana Trump è morta per una caduta accidentale dalle scale nel suo appartamento di New York. La causa della morte della prima moglie dell’ex presidente americano Donald Trump è un trauma da impatto sul torso, ha stabilito l’ufficio del medico legale (Ocme) di New York, parlando di decesso per cause “accidentali”. Dopo aver diffuso le sue conclusioni “l’Ocme non intende fare altri commenti sulle indagini”, ha detto un portavoce dell’ufficio, citato dall’Nbc.

Un funzionario dell’amministrazione di New York al corrente dei fatti ha detto all’emittente che le circostanze del decesso sono coerenti con una caduta dalle scale e la morte non viene ritenuta sospetta. Quando sono arrivati i primi soccorsi, la 73nne Ivana Trump è stata trovata riversa sugli scalini della scala a chiocciola all’interno del suo appartamento.

Ex modella e campionessa di sci nata in quella che allora era la Cecoslovacchia, Ivana aveva sposato l’immobiliarista Donald Trump nel 1977. Insieme hanno avuto tre figli: Donald Jr., 44 anni, Ivanka 40, ed Eric Trump, 38. Ivana aveva anche assunto ruoli importanti nelle società del marito e con lui formava una coppia al centro dell’attenzione dei media. Il loro divorzio nel 1990 era stato molto burrascoso. Ma i due sono tornati ad avere buoni rapporti dopo che Trump ha divorziato nel 1999 da Marla Maples, la donna che aveva provocato la loro rottura. Donald si è risposato una terza volta nel 2005 con l’attuale moglie Melania, mentre Ivana ha avuto altri due matrimoni, entrambi terminati, con Riccardo Mazzucchelli e Rossano Rubicondi.