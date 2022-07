Italia-Algeria, Confapi sigla protocollo d’intesa con Pmi algerine

(Adnkronos) –

Confapi ha partecipato al Vertice intergovernativo Italia-Algeria che si è svolto ad Algeri alla presenza del presidente del Consiglio Mario Draghi, il presidente della Repubblica algerina Abdelmadjid Tebboune e una nutrita delegazione di ministri italiani. Nel renderlo noto, Confapi spiega che il vertice è stato l’occasione per

la Confederazione italiana della piccola e media industria privata –

rappresentata dal presidente di Confapi servizi Jonathan Morello Ritter – per sottoscrivere un protocollo di intesa con Anade, l’Agenzia nazionale algerina per lo sviluppo e sostegno dell’imprenditoria.

Il protocollo, spiega ancora Confapi, prevede lo scambio di buone prassi, l’assistenza tecnica soprattutto nei settori agroalimentare e tessile e lo sviluppo delle competenze in tema di internazionalizzazione e marketing digitale. In questo perimetro, Confapi ricorda che considera “da tempo l’Africa un continente strategico non solo dal punto di vista del business e dell’export ma anche luogo per promuovere scambi culturali e di formazione nonché di modelli imprenditoriali quali quelli rappresentanti dalla piccola e media industria italiana”.