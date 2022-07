Investimenti nel digitale: la soluzione di G-Network, di Gianluca Poggi

(Adnkronos) – Roma, 26 Luglio 2022.Ci sono tanti metodi per investire i propri soldi. Oggi è diventata un’operazione che non richiede un ingente capitale o una solida preparazione in tema di finanza, grazie alle attività di investimento online.

Queste attività mirano a portare anche privati o “laici” del mondo della finanza a provare il brivido di investire denaro per ottenere ritorni soddisfacenti, a fronte di un rischio minimo. Ci sono delle forme di investimento oggi che consentono addirittura di finanziare progetti che in futuro potrebbero migliorare la vita delle persone.

Alcuni di questi consistono nel lancio di start up e piccole aziende che in un domani potrebbero cambiare la nostra quotidianità. E’ il caso di Airbnb, Spotify o anche PayPal. Un tempo non erano altro che piccole start up in cui molti investitori avevano creduto. Altri progetti possono consistere nella generazione di prodotti digitali.

Investire nel mondo digitale è un’attività che non passa inosservata agli occhi di aziende e investitori privati. Il motivo principale risiede nel contenimento dei rischi che non sono elevati. Oggi, grazie a G-Network di Gianluca Poggi, è possibile generare un business redditizio nel lungo termine, partecipando all’evoluzione del mondo dell’informatica.

Cos’è G-Network Italia di Gianluca Poggi?



G-Network Italia è una società giovane e intraprendente, con un occhio sempre puntato verso il futuro. L’idea è nata dal suo CEO e founder Gianluca Poggi, classe 1997, con un marcato spirito imprenditoriale, nato e cresciuto a Roma. Molte testate giornalistiche, tra cui Romatoday, Virgilio notizie, Libero tecnologia e Metropolitan Magazine, hanno raccontato l’intuizione del giovane imprenditore romano e la sua recente azienda.

G-Network Italia è una società che si occupa di creazione di proprie piattaforme web innovative, ma anche di software e app che potrebbero davvero migliorare la quotidianità di molte persone.

Ne è un esempio Taxi Advisor™, portale online che verrà lanciato da G-Network Italia che ha l’obiettivo di raccogliere recensioni sui tassisti della capitale italiana, ma anche di altre città, in modo da combattere il problema dei taxi abusivi e facilitare la viabilità nelle metropoli.

L’obiettivo di G-Network è innovare con contenuti digitali sempre nuovi e utili, in grado di portare praticità e serenità nella vita degli utenti.

Investire nel digitale con G-Network Italia



G-Network Italia crede nelle idee dei professionisti del mondo dell’informatica e nelle menti di chi vuole migliorare il futuro di tutti. Per questo mette a disposizione un team di professionisti che seguiranno a 360° tutto il processo di creazione del progetto digitale.

Che si tratti di un piccolo blog, di un portale o un’app, qualunque sia la funzione di questi contenuti, Gianluca Poggi e la sua squadra sono pronti a sostenere gli ideatori per trarre solo il meglio dai propri progetti.

Di cosa si occupa esattamente G-Network Italia? L’azienda di Gianluca Poggi accoglie innanzitutto i professionisti e gli ideatori di progetti digitali. Ascolta attentamente le loro idee e cerca di comprendere prima di ogni cosa le potenzialità di un certo contenuto digitale. Infatti, quando si investe in informatica, è necessario essere lungimiranti e comprendere se un certo progetto risponda alle esigenze del pubblico attuale.

G-Network Italia sviluppa il progetto sotto ogni punto di vista, avvalendosi del supporto di avvocati, web designer, sviluppatori, commercialisti e tutte quei professionisti esperti che possono rendere una semplice idea un contenuto di successo. Ma la buona notizia non è solo questa: i tempi di realizzazione dei progetti sono rapidi, in quanto per la sola approvazione dell’idea basta in media un mese e, in circa un anno, il professionista può ottenere il suo contenuto pronto per il lancio.

Investire nel digitale significa avviare un business oggi per guadagnare grandi ritorni domani. Significa anche destinare il proprio denaro in progetti che possono fare la differenza nel mondo e offrire delle funzionalità utili e pratiche. Il tutto a fronte di investimenti iniziali contenuti.

Infatti, a differenza di altri tipi di investimenti, il mondo digitale non risente particolarmente

delle oscillazioni del mercato. Anzi, l’ultimo periodo di pandemia ci ha insegnato che il mondo digitale cresce anche in periodi di estrema crisi. Quindi, perché non cominciare da subito il proprio business per ottenere un ritorno sull’investimento soddisfacente e duraturo?

Sono già moltissimi i professionisti che si sono affidati a G-Network Italia per generare il proprio progetto digitale. Se anche tu hai un’idea con delle potenzialità, non esitare a contattare G-Network Italia. Potrai finalmente dare alla luce il tuo progetto, cominciando a guadagnare da subito.

G-Network Italia

Sviluppo Website & App e Servizi Digitali alle Aziende

Website: https://gnetwork.it



Mail: assistenza@gnetwork.it