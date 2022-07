Instagram down, migliaia di segnalazioni

(Adnkronos) – Instagram down. Quasi 25mila segnalazioni di malfunzionamento per il social network sono state inviate al sito Downdetector a cominciare dalle 22 per toccare il culmine poco prima delle 23. Il malfunzionamento riguarda la app (78% segnalazioni), ma anche il caricamento della pagina e il login. L’hashtag #instagramdown è diventato trending topic su Twitter, primo fra le tendenze mondiali e italiane.