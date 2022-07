Inflazione Usa, Bezos vs Biden

(Adnkronos) – Continua la polemica. Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è tornato a criticare il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per le sue dichiarazioni sull’inflazione negli Usa. Questa volta Bezos se la prende con le parole del presidente, che aveva chiesto alle società che gestiscono i distributori di benzina di ridurre il prezzo in vista delle vacanze del 4 luglio. “L’inflazione è un problema troppo importante perché la Casa Bianca continui a fare dichiarazioni come questa”, ha scritto Bezos su Twitter. “O è un errore di direzione o un profondo malinteso delle dinamiche di mercato di base”, aggiunge il fondatore di Amazon.

Ieri Biden su Twitter aveva sottolineato che “è un tempo di guerra e di pericolo globale” e quindi aveva nuovamente suggerito alle aziende che gestiscono le stazioni di servizio di “abbassare il prezzo dei carburanti”.