Incidente in moto a Lecce, muore una coppia

(Adnkronos) – Un uomo e una donna, di 47 e 44 anni, sono morti ieri in tarda serata in un incidente stradale in moto avvenuto nella marina di San Foca di Melendugno, in provincia di Lecce. La coppa è deceduta sul colpo. La loro moto Ducati ha finito la corsa contro un marciapiedi o un cordolo della pista ciclabile. I due centauri sono stati sbalzati dal sellino in modo violento. Nonostante l’intervento dell’automedica del 118 per loro non c’ è stato nulla da fare. L’uomo gestiva un pub-ristorante a Lecce.