Incidente Gp Silverstone, stop gara: paura per Zhou – Video

(Adnkronos) – Incidente a Silverstone, nel primo giro del Gp di Gran Bretagna, e paura per Zhou Guanyu. L’Alfa Romeo del pilota cinese si è ribaltata dopo un contatto nelle prime fasi. Il Gp è stato sospeso con l’esibizione della bandiera rossa. Secondo le notizie confortanti riportate da Sky, Zhou è stato estratto dall’abitacolo e trasferito al centro medico: il driver sarebbe cosciente e non avrebbe riportato fratture. Controlli anche per Alexander Albon (Williams).

Le immagini registrate dalle telecamere installate sulle varie monoposto documentano una serie di contatti che coinvolgono diversi piloti. I video mostrano un contatto tra la Mercedes di George Russell e l’AlphaTauri di Pierre Gasly. La Mercedes aggancia quindi l’Alfa Romeo di Zhou che decolla, si ribalta e finisce la terribile carambola contro le barriere.

Intanto, segnalata la presenza di manifestanti entrati sul tracciato per una forma di protesta. “Possiamo confermare che dopo la bandiera rossa diverse persone hanno cercato di entrare in pista. Queste persone sono state immediatamente portate via, la questione viene gestita ora dalle autorità locali”, fa sapere la Federazione internazionale (Fia).

“We also confirm that after the red flag, several people attempted to enter the track. These people were immediately removed and the matter is now being dealt with by the local authorities.”