In arrivo ondata di caldo più potente dell’Estate, le previsioni meteo

(Adnkronos) – Nuova ondata di caldo sull’Italia, con il termometro che tornerà a salire già da domani, quando ci abbandonerà il più ‘fresco’ Anticiclone delle Azzorre : ma il peggio sembra arrivare dall’inizio della prossima settimana. La bolla rovente della Normandia dovrebbe infatti espandersi verso Germania, regioni alpine e poi verso il nostro settentrione: anche sulla Pianura Padana si rischierebbero i 42°C all’ombra e sarebbe un caldo record assoluto.

Le proiezioni indicano questo, ma oltre i 5/6 giorni, anche in Estate, la tendenza deve essere seguita e confermata: senz’altro tornerà il caldo africano, e sicuramente questa estate correrà veloce verso il podio delle più insopportabili e roventi. Molto probabilmente salirà anche sul gradino più alto del podio; ma per quanto riguarda i 42°C all’ombra in Pianura Padana aspettiamo conferme, anche se la proiezione sta diventando sempre più probabile.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, in questo contesto di caldo estremo, vede però anche il bicchiere mezzo pieno e suggerisce di godere ancora del caldo gradevole di queste giornate in compagnia dell’Anticiclone delle Azzorre: anche oggi le temperature saranno sotto la media del periodo al Centro-Sud; inoltre sono previsti acquazzoni diffusi lungo tutta la dorsale appenninica. Un po’ di refrigerio in montagna e localmente anche sulle zone di pianura adiacenti nel pomeriggio, con qualche rovescio anche tra Alpi e Prealpi orientali.

Una buona notizia per le prossime ore, con temperature sotto media ed acquazzoni: ma da domani prepariamoci per il nuovo anticiclone africano già prepotente sulla Penisola Iberica: sono stati raggiunti in modo diffuso i 42°C nelle zone interne ad est di Lisbona e su parte della Spagna, in Andalusia ed Estremadura, con valori in rapido aumento nel corso dei prossimi giorni.

Per concludere, ma non vogliamo creare ansia, un modello meteorologico abbastanza attendibile prevede per il prossimo Martedì 19 Luglio un dato incredibile sulla Pianura Padana: anomalia positiva di +20°C rispetto alla media. Mai vista una mappa del genere, se fosse confermata dalla realtà, prepariamoci a registrare molto di più di 42°C al Nord, sembrerà di volare da Torino in Algeria o da Milano direttamente nel Sahara senza aver bisogno di un biglietto aereo.

NEL DETTAGLIO



Martedì 12. Al Nord: tante nuvole al mattino, temporali isolati sulle Alpi orientali. Al Centro: temporali sull’Appennino, in locale estensione verso le pianure adiacenti. Al Sud: temporali sui rilievi, sereno altrove.

Mercoledì 13. Al Nord: cielo poco nuvoloso ovunque. Al Centro: bel tempo prevalente, più caldo. Al Sud: ampio soleggiamento.

Giovedì 14. Al Nord: soleggiato e caldo. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: bel tempo.

Tendenza. Nei giorni successivi tornerà ad affermarsi con maggiore vigore l’anticiclone africano. Temperature in costante aumento, più caldo specie al Centro-Nord.