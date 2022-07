IMMOBILI COMMERCIALI: IL MERCATO È IN RIPRESA, MA IL 40% DELLE TRATTATIVE SI SVOLGE TRA PRIVATI. NASCE AREA C1, LA PRIMA PIATTAFORMA PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE

(Adnkronos) – Area C1 offre strumenti per chi intende specializzarsi nelle locazioni e compravendite di negozi, aziende al dettaglio, pubblici esercizi e capannoni.

ROMA, 13 luglio 2022 /PRNewswire/ — Il settore immobiliare italiano è estremamente affollato, con 49mila agenzie. Il 98% si focalizza però sugli edifici residenziali che rappresentano l’80% del totale (in valore) di vendite e locazioni. Il 2% si dedica al comparto commerciale, cioè al restante 20%. Un comparto in crescita anche rispetto al 2019: il valore degli scambi tocca i 16,8 miliardi di euro e le locazioni sono quasi 400mila, per un fatturato di circa 6 miliardi di euro. Un volume d’affari talmente elevato da superare la capacità di gestione da parte di un numero così ristretto di attori. Difatti, solo il 60% delle operazioni legate al mercato immobiliare su strada è intermediato da agenti e agenzie: il 40% si svolge tra privati.

Per questo nasce Area C1, l’unica piattaforma verticale dedicata agli immobili commerciali e alle aziende su strada. Nella prima fase il progetto si rivolge ai professionisti della mediazione immobiliare, offrendo loro i servizi necessari a diventare specialisti del settore. Si articola su sei pilastri:

“Il progetto aspira a creare sinergie efficaci per tutti gli attori: agenti immobiliari, proprietari, imprenditori su strada, investitori immobiliari e professionisti di vario genere. Crediamo nel futuro e nell’importanza dei negozi su strada e siamo pronti a dare il nostro contributo per riaccendere le loro insegne”, spiega Armando Vitali, già Presidente di Confcommercio Roma Litorale, Fondatore e Ceo di Area C1. I co-fondatori sono Gianluca Lo Stimolo, Business Celebrity Builder, e Pasquale Fuda, PropTech & Classified Expert.

Armando Vitali è agente immobiliare commerciale dal 2001. Vanta al suo attivo oltre 500 operazioni, concluse sia con prestigiose collaborazioni con decine di gruppi di rilevanza nazionale ed internazionale sia con centinaia di microimprese su strada. È Past President di Confcommercio Roma Litorale ed ha svolto attività formativa sul mercato immobiliare su strada in qualità di relatore per il Gruppo Frimm Spa, per Fimaa Italia, Fimaa Roma presso la Link Campus University e per varie associazioni Fimaa territoriali. È attualmente membro del Consiglio Direttivo di Fimaa Confcommercio Roma, ed è iscritto all’ Albo dei Periti ed Esperti della Camera di Commercio di Roma per la stima di aziende commerciali. Nel 2020 ha lanciato Impresa, la prima Accademia dedicata al mondo del mercato immobiliare su strada, confluita poi nella Piattaforma Area C1 www.armandovitali.it

