Il ventilatore popolare che impressiona le celebrità

Estate 2022: il grande caldo

Le temperature di questo Luglio 2022 sono davvero torride, ce ne stiamo accorgendo tutti. In particolare nel nostro paese, le massime raggiunte nelle ultime settimane sono proprio da capogiro. Nonostante questo, il temibile caldo non sta fermando le celebrities di tutto il mondo, che continuano ad arrivare nel bel paese per trascorrere delle indimenticabili vacanze estive italiane. Da Dua Lipa a Portofino fino a Brad Pitt a Roma, molte personalità più di spicco dello star system internazionale stanno scegliendo anche quest’anno di trascorrere le vacanze estive in Italia, godendo dei nostri paesaggi e delle bellezze storico-artistiche, oltre che naturalmente dei nostri piaceri culinari ed eno-gastronomici.

Il trend inarrestabile dell’Estate: il ventilatore a soffitto

E se le stelle del cinema e della musica non si fermano di fronte al caldo torrido, è vero però che anche loro, comenoi, dovranno trovare dei sistemi efficaci per contrastare le temperature altissime delle ultime settimane. Certamente una buona soluzione quando si è in vacanza è quella di stare il più possibile in acqua, che sia una spiaggia marina o una piscina, e di privilegiare le ore fresche – primo mattino o tarda sera – per uscire all’aperto. Ma a parte questi piccoli consigli ed accorgimenti, è certamente necessario trovare delle soluzioni per rinfrescare la propria casa. In questo senso, il grande trend dell’Estate 2022 è senza dubbio comprare ventilatori a soffitto





Ventilatore a soffitto: tutti i vantaggi

L’acquisto e l’installazione in casa di un ventilatore da soffitto presenta innumerevoli vantaggi. Prima di tutto, un ventilatore è molto più eco-friendly e salutare di un condizionatore. Scegliendo un ventilatore strizzerai perciò l’occhio all’ambiente, salvaguardandoti al tempo stesso dai fastidiosi raffreddamenti estivi che sono spesso causati dall’uso dei condizionatori in casa e negli uffici di lavoro. In particolare, il tipo di ventilatore migliore è quello a soffitto, preferibile sia ai suoi cugini da terra che ai ventilatori portatili. Al contrario degli altri modelli, i ventilatori da soffitto Create possono infatti essere usati sia d’estate che d’inverno: la maggior parte dei modelli prevede la possibilità di modificare la direzione delle pale manualmente, scegliendo di farle ruotare in senso orario o in senso antiorario in base alla stagione. Grazie a questa possibilità di uso sia estivo che invernale, il ventilatore da soffitto consente un enorme risparmio dal punto di vista economico: innanzituttoal momento dell’acquisto, in quanto il costo di un ventilatore, così come quello della sua installazione, è di molto inferiore rispetto all’acquisto e al montaggio di un impianto casalingo di aria condizionata. Al tempo stesso, il risparmio sarà visibile anche sulla lunga distanza: il ventilatore a soffitto, infatti, consente grazie al suo bassissimo consumo di abbattere notevolmente i costi delle bollette. Ma ancora i vantaggi non sono finiti. Un ventilatore a soffitto Create moderno e di qualità può infatti anche essere a tutti gli effetti un oggetto di design minimale e contemporaneo. Non solo migliorerà la temperatura, ma diventerà anche un complemento d’arredo insostituibile, in grado di dare un tocco inconfondibile di eleganza e freschezza alla tua abitazione.