Il rinomato MMORPG Mabinogi entra nella grande era del commercio con il primo di due aggiornamenti estivi del gioco

Il mondo di Erinn diventa più vasto e connesso con l’espansione per il commercio

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Mabinogi, l’MMORPG fantasy gratuito di Nexon, ha annunciato oggi aggiornamenti di vasta portata divisi in due blocchi, il primo dei quali si concentra sull’espansione del sistema commerciale per i giocatori, che include gli upgrade ai sistemi di negoziazione e scambio, nuovi porti e aree mercantili completamente nuove ad Iria.





Per conferire al mondo di Erinn di Mabinogi un’atmosfera più energetica e connessa, sono stati riaperti i porti ed è stato creato un unione sindacale dotata di navi di grandi dimensioni per trasportare i giocatori verso le loro destinazioni più velocemente. I giocatori potranno creare un impero mercantile grazie all’apertura di un nuovo negozio ad Iria con articoli a tempo e a cambiamenti positivi apportati al sistema di negoziazione che espandono la life skill Trading (Negoziazione) con tutta una serie di aggiunte relative al commercio. È ora disponibile anche un sistema di trasporto a noleggio costituito da cammelli e slitte trainate da cani di cui giocatori possono servirsi per raggiungere i luoghi di scambio.

I giocatori hanno a disposizione un periodo di quattro mesi per la negoziazione, durante i quali potranno aumentare il proprio punteggio stagionale per il commercio (Seasonal Commerce Score) e scalare la classifica stagionale per il commercio (Seasonal Commerce Rank). La posizione raggiunta verrà poi convertita in premi. I premi per i negoziatori al top alla fine della stagione comprendono Pozioni di rinascita, Utensili per riforgiatura di precisione o un coupon per il titolo di Commerce Champion che, se equipaggiato, aumenta le statistiche Danno critico (+5%), EXP combattimento missione Baltane (+150%) ed EXP di combattimento (+10%).

Nella seconda parte dell’aggiornamento estivo di Mabinogi, previsto per la fine di luglio, i giocatori potranno creare un team con altri commercianti, trasportare merci nei cieli di Erinn, proteggere i convogli da saccheggiatori e tanto altro ancora. Immergetevi in Mabinogi questa estate: un’era di grande divertimento vi aspetta!

Informazioni su Mabinogi http://mabinogi.nexon.net/

Rilasciato nel 2008, Mabinogi è un mondo MMORPG coinvolgente gratuito dove ti attendono avventure mistiche. Crea eroi ispirati alle animazioni con migliaia di opzioni di personalizzazione, come acconciature, lineamenti ed equipaggiamento. Seleziona tra una dozzina di talenti: dai pistoleri professionisti, agli arcieri, fino ai musicisti, ai sarti e ai cuochi. I giocatori possono godersi il gioco come preferiscono, scegliendo il percorso pericoloso di un avventuriero o costruendo un’attività di successo utilizzando le abilità esclusive di un commerciante.

Informazioni su Nexon America Inc. https://www.nexon.com/

Fondata nel 2005, Nexon America Inc. offre eccellenti competenze nei giochi online gratuiti e assistenza in tempo reale durante il gioco, attingendo ai punti di forza del marchio NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) e adattandoli alle preferenze specifiche degli utenti occidentali. Da oltre un decennio Nexon America gestisce titoli iconici come MapleStory e Mabinogi che hanno battuto record e avvinto i giocatori. Con nuovi progetti che si profilano all’orizzonte, Nexon America rimane fedele allo spirito pionieristico e innovativo della capogruppo, adottando un approccio incentrato sul giocatore e sviluppando le migliori esperienze di gioco possibili per il mercato occidentale.

