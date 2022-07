Il Dottor Lemme, il Re delle diete contro il sovrappeso

(Adnkronos) –

Milano, 14 Luglio 2022. Alberico Lemme, conosciuto ai più come il Dottor Lemme, ha ideato un metodo con lo scopo di sconfiggere sovrappeso e problemi alimentari, diventando nel tempo oggetto di studio di molti esperti del settore alimentazione. Alberico Lemme è divenuto in poco tempo un punto di riferimento per molte persone e per molti VIP in cerca di soluzioni alimentari per le loro problematiche.

L’azienda del Dottor Lemme premiata dallo stato italiano

Lo scorso 28 giugno l’azienda del Dottor Lemme,”Sette Gusti S.r.l.”, è stata premiata dallo Stato italiano come Eccellenza per la produzione di prodotti di alta qualità senza conservanti e additivi. Nello stabilimento di Desio, infatti, vengono cucinate quotidianamente diverse pietanze rispettando le antiche tradizioni e soprattutto senza aggiunta di conservanti e additivi che a lungo andare danneggiano la salute dei consumatori.

L’azienda di Alberico Lemme, meglio conosciuta come “Fabbrica del Benessere”, si presenta come un solido alleato di coloro che vogliono seguire un piano dietetico equilibrato, fornendo loro soluzioni alimentari innovative. Tutti i piatti, rigorosamente studiati per equilibrare gusto e salute, vengono surgelati adottando le tecniche della “surgelazione criogenica” con azoto, grazie all’utilizzo di macchinari costosi e sofisticati che consentono di avere temperature e tempi di abbattimento tali da non alterare le proprietà nutritive e organolettiche come la fragranza, la consistenza, il colore e l’odore dell’alimento.

Il Dottor Lemme, “farmacista consulente alimentare”

Durante la premiazione il Dottor Lemme ha spiegato che vede la sua professione come una novità nel panorama nazionale e mondiale, definendosi “farmacista consulente alimentare”. Questo successo è stato raggiunto anche grazie alla sua gestione in prima persona, senza alcun collaboratore ma solo dipendenti che seguono i suoi dettami. Il Dottor Lemme, inoltre, è disponibile per i propri clienti 24 ore al giorno per qualsiasi tipo di consiglio alimentare. Come afferma molto spesso il Dottor Lemme “Lavoro h24 tutto l’anno e dal 2000 ad oggi non ho mai fatto un giorno di vacanza”.

Il Dottor Lemme e la premiazione alla Camera del Senato

Il Dottor Lemme è stato quindi protagonista dell’evento alla Camera del Senato, dove è stato premiato per la sua azienda “Sette Gusti S.r.l.”. L’evento è stato ripreso dalle più note testate giornalistiche in quanto le sue affermazioni alla ricezione del premio hanno suscitato alcune polemiche. Il Dottor Lemme ha infatti affermato di essere riuscito a trovare un metodo per guarire la bulimia e l’anoressia; queste frasi hanno suscitato un dissenso da parte di tutti gli onorevoli presenti che hanno preso le distanze dalle sue affermazioni.

Il Dottor Lemme ha pubblicato alcuni post sui suoi social affermando e ribadendo che secondo i suoi studi “la bulimia è uno squilibrio ormonale, non psicologico”, spiegando quanto riportato in Senato. Alberico Lemme, nella sua battaglia è sempre tutelato e sostenutodall’Avv. Camilla Signorini e, tramite i suoi social, ha confermato e sottolineato l’esonero dei politici e moderatori presenti alle sue dichiarazioni assumendosi completamente in prima persona le responsabilità di quanto dichiarato: “Se per le mie verità scientifiche deve essere punito qualcuno, io sono l’unica persona da punire anche con pene corporali”.

Chi è Alberico Lemme?

Alberico Lemme, fondatore della Filosofia Alimentare comunemente nota come “Dieta Lemme”, nasce l’11 febbraio del 1958. Farmacista, Esploratore e Consulente Alimentare, nel 2000 fonda “Filosofia Alimentare” e grazie ad essa, è diventato un volto noto del panorama televisivo e non solo. Negli ultimi anni è molto richiesto come ospite in diverse trasmissioni, per esporre il suo metodo che ha aiutato a perdere peso a tanti pazienti, tra cui anche tantissimi personaggi famosi del mondo dello spettacolo, del teatro e della lirica, artisti di fama internazionale, grandi imprenditori e uomini di Stato.

I più popolari programmi televisivi a cui ha partecipato sono Porta a Porta – Rai1 (fin dal 2005), La Vita in diretta – Rai 1, Maurizio Costanzo Show – Rete 4, C’è posta per te – Canale 5, Il Grande Fratello – Canale 5, Piazzapulita – La7, Matrix – Canale 5, Uno Mattina – Rai1, Fuori dal coro – Rete 4, e i salotti di Barbara D’Urso, dove ha sempre avuto la meglio sui dietologi chiamati a contrastarlo.Nel 2016, dopo essere entrato come “ospite”, è rimasto nella casa del Grande Fratello, dopo una votazione del pubblico da casa con il 54% dei voti favorevoli. Dimostrazione che Lemme è apprezzato da tantissime persone che quotidianamente interagiscono con lui anche sui social.

Responsabilità editoriale: TiLinko