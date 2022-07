Il Darwinismo dei mercati finanziario, ecco cosa racconta Alessandro Taucher: la nuova teoria

C’è un ventenne, che si chiama Alessandro Taucher, che è stato menzionato da Forbes (la prestigiosa rivista) qualche mese fa con un articolo molto interessante che parla del “Darwinismo applicato ai mercati”. Lui, un brillante ventenne ha elaborato vere e proprie strategie di investimento a brevissimo termine. Una novità che sta piacendo a tantissimi addetti ai lavori.

In pratica, Taucher ha preso in mano la cosiddetta selezione naturale, che venne introdotta da Charles Darwin nel 1859, applicando tutto nell’ambito della diversità genetica delle popolazioni.

Forbes scrive, a proposito di Taucher: “Si ha un progressivo aumento degli individui con caratteristiche ottimali per l’ambiente in cui vivono. In altre parole sopravvivono e si riproducono gli individui dotati di caratteristiche più vantaggiose nella lotta per l’esistenza, che si adattano meglio all’ambiente.

Se prendiamo questo meccanismo e lo applichiamo ai mercati finanziari, otteniamo quello che Alessandro Benedikt Taucer sta cercando di realizzare da 2018. Una sorta di darwinismo finanziario in cui, testando una serie di forme di investimento a brevissimo termine e lavorando dunque con alta frequenza, si arrivano a eliminare i ‘rami morti’, ovvero tutte quelle operazioni che presentano meno stabilità”.

Ma chi è Alessandro Taucher?

Ha 20 anni. E’ nato a Trieste ed è approdato nel mondo della Finanza circa 4 anni fa. Frequenta il corso di laurea triennale in Economia dei mercati finanziari. “Credo che questo settore abbia alcune affinità con il mondo che ci circonda, e di conseguenza con la finanza. Presenta, per così dire, una visione a lungo termine simile a quella che c’è nell’equilibrio geopolitico. E quest’ultimo, come stiamo vedendo in questo periodo con la crisi tra Kiev e Mosca, tende a riflettersi con predominanza anche nelle oscillazioni dei mercati”, dice.