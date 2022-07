Il Centro di Ricerca sull’Energia Diretta dell’Istituto per l’innovazione tecnologica (Technology Innovation Institute) ospiterà la conferenza GLOBALEM ad Abu Dhabi a novembre 2022

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–Il Technology Innovation Institute (TII), un centro di ricerca leader a livello mondiale e pilastro di ricerca applicata del Consiglio per la ricerca tecnologica avanzata (Advanced Technology Research Council, ATRC) di Abu Dhabi, ha annunciato oggi che il suo Centro di Ricerca sull’Energia Diretta (Directed Energy Research Center, DERC) organizzerà la prossima edizione di GLOBALEM, una conferenza definitiva sull’elettromagnetismo ad alta potenza (high power electromagnetic, HPEM).





La conferenza, che si terrà dal 13 al 17 novembre presso il St. Regis Abu Dhabi, rappresenta il primo evento di alto profilo che il DERC ospita dopo il lancio della sua struttura di test di pre-qualificazione presso il Tawazun Industrial Park di Abu Dhabi, dedicata a uno specifico settore della fisica delle alte energie.

Il Dr. Chaouki Kasmi, ricercatore principale del Directed Energy Research Center, offrirà la sua esperienza in qualità di presidente generale del comitato organizzatore di GLOBALEM. Tra gli altri membri esperti figurano il Dr. Bill Radasky, della Metatech Corporation USA, e il Dr. Nicolas Mora del DERC in qualità di co-presidenti del Comitato del Programma Tecnico, nonché il Dr. Felix Vega del DERC, il Dr. Lars Ole Fichte dell’Università Helmut-Schmidt di Amburgo, Germania, e la Dr.ssa Jane Lehr, dell’Università del New Mexico, USA, in qualità di consulenti della conferenza.

La conferenza, che affronta le sfide e le opportunità che esistono attualmente e quelle che si evolvono quotidianamente nel campo chiave dell’elettromagnetica, è destinata ad attirare l’interesse di esperti provenienti da campi diversi come le tecnologie dell’energia pulsata, i generatori ad alta tensione, le radiazioni dei microonde, e che si occuperanno di modellazione analitica e numerica e di convalida sperimentale.

Tutti gli occhi saranno puntati sul Best Student Paper Award (BSPA), i cui vincitori riceveranno un certificato e un premio in denaro di 500 dollari.

Allo stesso modo, il premio Young Scientist Award (YSA) premia un giovane ricercatore di età inferiore ai 35 anni che abbia apportato contributi innovativi in campi correlati all’HPEM. I ricercatori che desiderano partecipare al concorso possono candidarsi durante il processo di presentazione.

Per entrambi i premi, la data ultima per l’invio di riassunti estesi online è il 1° luglio 2022. Le conferme di accettazione e le candidature saranno completate entro il 15 agosto, mentre il 15 settembre è la data ultima per la revisione finale e l’invio dei lavori completi e delle candidature ai premi. Le iscrizioni anticipate sono aperte fino al 30 settembre 2022.

Sottolineando l’importanza della conferenza per l’ecosistema TII e di Abu Dhabi, il Dr. Kasmi ha dichiarato: “La conferenza GLOBALEM promette di essere una svolta per il territorio. L’elettromagnetica ad alta potenza è una delle aree di maggiore interesse per noi del DERC, dato il gran numero di applicazioni e settori in cui si inserisce: dai generatori, motori e trasformatori di tutti i giorni ai treni maglev, dall’astronomia alla sanità e molto altro. Ci stiamo anche concentrando su nuove innovazioni in grado di trattare alcuni tipi di cancro. Riuscire a riunire così tanti esperti mondiali ad Abu Dhabi non ha precedenti ed è una grande opportunità per TII e per il territorio”.

Per maggiori informazioni sulla Conferenza GLOBALEM 2022 e per inviare documenti scientifici, visitare il sito: https://globalem2022.com/submission.php

Informazioni sull’Istituto per l’innovazione tecnologica (Technology Innovation Institute, TII)

Il Technology Innovation Institute (TII) è il pilastro della ricerca applicata dell’Advanced Technology Research Council (ATRC) di Abu Dhabi e un centro di ricerca scientifica leader a livello mondiale che si concentra sulla creazione di soluzioni innovative e capacità tecnologiche di nuova generazione. Collaborando con talenti, università, istituti di ricerca e partner settoriali eccezionali in tutto il mondo, TII riunisce una comunità intellettuale e contribuisce alla creazione di un florido ecosistema nel settore della ricerca e dello sviluppo che eleva lo status di Abu Dhabi e degli Emirati Arabi Uniti quali hub globali per l’innovazione. Per ulteriori informazioni, visitate www.tii.ae

