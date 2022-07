Il 20 luglio 2022 Intelly lancerà un’innovativa piattaforma d’investimento nel settore immobiliare

Ismet Tasceken, Ceo della società di tecnofinanza Intelly, annuncia il lancio della nuova piattaforma d’investimento da tempo attesa che utilizza la tokenizzazione basata sulla tecnologia blockchain per rendere accessibili a chiunque gli investimenti nelle proprietà immobiliari.





GINEVRA–(BUSINESS WIRE)–Intelly, società di tecnofinanza che utilizza la tecnologia blockchain, il 20 luglio lancerà una piattaforma d’investimento nel settore immobiliare che adotta l’approccio NFT frazionario (F-NFT). Gli investitori potranno accedere a investimenti in proprietà immobiliari in tutto il mondo utilizzando il token INTL di Intelly per acquistare parti dello stesso bene immobiliare sulla piattaforma d’investimento decentralizzata della società. Intelly ha completato l’offerta monetaria iniziale agli inizi del 2022 e ha creato Intelly Exchange, una borsa immobiliare liquida in cui gli investitori possono contrattare F-NFT al prezzo stabilito dai partecipanti al mercato sulla base dei profitti realizzabili con i beni sottostanti. La borsa elencherà progetti dai settori residenziali, commerciali e aziendali come un ristorante o un beach club di marca, che sono tokenizzati tramite F-NFT, consentendo agli investitori di passare da un investimento all’altro nell’arco di secondi in funzione della loro propensione al rischio.

Trasformare gli investimenti nel settore immobiliare attraverso la tecnologia blockchain

Commenta Ismet Tasceken, Ceo Intelly: “Lo straordinario mondo degli affari svizzero offre stabilità e prevedibilità, essenziali per le società di tecnofinanza attive nella trasformazione di beni, come quelli immobiliari, impiegando la tecnologia blockchain. Anche se vale più di 3,7 trilioni di dollari, da decenni il settore immobiliare è afflitto da varie inefficienze. Intendiamo mettere a frutto più di 30 anni di esperienza nel settore, i rapporti che abbiamo costruito e la potenza della tecnologia blockchain per liberare il potenziale di una nuova epoca degli investimenti nelle proprietà immobiliari”.

Si prevede che il valore del comparto della tokenizzazione raggiungerà i 9,2 miliardi di dollari entro il 2030

Un investimento nel settore immobiliare promette profitti a lungo termine ma richiede il pagamento di un anticipo notevole e questo potrebbe costituire un ostacolo alla partecipazione per molti potenziali investitori. La piattaforma F-NFT di Intelly elimina molte delle fasi necessarie per investire in proprietà immobiliari creando un singolo ecosistema che collega il mondo fisico a quello virtuale, unendosi al comparto della tokenizzazione, in rapida crescita e che si prevede raggiungerà il valore di 9,2 miliardi di dollari entro il 2030. Sottolineando che la piattaforma entrerà in attività il 20 luglio, Tasceken spiega: “Ciò che distingue Intelly dalla concorrenza è l’eccellenza della sua tecnologia proprietaria combinata con la profondità della sua penetrazione nel settore. Congiuntamente alla nostra solidità finanziaria, esperienza e vision, questo ci permetterà di creare opportunità di profitti per i nostri clienti tramite la tokenizzazione degli investimenti in beni immobiliari”.

