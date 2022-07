I migliori software antivirus del 2022

Il software antivirus è uno strumento di sicurezza essenziale in grado di proteggere il computer da virus, spyware e altri software dannosi.

L’utente medio non è abbastanza esperto di tecnologia per identificare tutte le minacce esistenti. Anche gli utenti più prudenti possono essere vittime di Trojan, worm, ransomware e altre minacce informatiche se non utilizzano gli strumenti giusti per proteggere il proprio computer.

Il software antivirus vi protegge da queste minacce rilevandole ed eliminandole quando tentano di installarsi o di essere eseguite sul vostro computer.

Questo articolo tratta tutto ciò che c’è da sapere sul software antivirus, compresi i vantaggi, le caratteristiche, i tipi di programmi antivirus e altro ancora. Fornisce inoltre informazioni su quale sia il software antivirus più adatto alle vostre esigenze, in modo che possiate prendere una decisione informata quando acquistate il vostro programma.

Cos’è il software antivirus?

Il software antivirus monitora il computer alla ricerca di attività dannose, come virus, malware, trojan e worm, e li blocca. Può anche identificare e rimuovere il software dannoso che potrebbe aver già infettato il dispositivo.

Se viene rilevato un virus o un worm, il software antivirus lo mette in quarantena, ne blocca la diffusione e segnala la minaccia al fornitore dell’antivirus affinché possa analizzarla e rilasciare un aggiornamento del software per correggere la falla di sicurezza.

I virus informatici sono software dannosi programmati per corrompere i dati o rubare l’identità dell’utente replicandosi e diffondendosi ad altri computer attraverso reti, e-mail e unità rimovibili. I virus possono anche danneggiare il computer rallentandolo e surriscaldando l’hardware.

Perché il software antivirus è necessario?

Si stima che un messaggio di posta elettronica su cinque sia infettato da un virus o da un worm. I computer connessi a Internet sono soggetti a tutti i tipi di minacce online.

I virus e i trojan possono essere trasmessi tramite e-mail, file allegati o persino scaricati da siti Web. I virus informatici possono colpire tutti i sistemi informatici, compresi gli smartphone e i tablet.

I virus possono corrompere o cancellare i file, danneggiare l’hardware del computer e persino bloccare i dispositivi. Gli spyware possono raccogliere informazioni sensibili sull’utente, come la cronologia di navigazione o i numeri delle carte di credito. Può anche tracciare la vostra attività online o reindirizzarvi verso siti web dannosi.

I ransomware minacciano di cancellare i vostri file a meno che non paghiate un’ingente somma.

Altre minacce includono keylogger, rootkit e worm. Questi software dannosi possono rubare i vostri dati, danneggiare il vostro computer e persino mettere il vostro dispositivo a rischio di hacking.

Tipi di software antivirus

Esistono due tipi di software antivirus. Una soluzione tradizionale, on-premises, e un software antivirus basato su cloud.

I software antivirus tradizionali, come Norton, McAfee e Bitdefender, possono essere installati sul computer per proteggerlo da virus e malware. Tuttavia, richiedono che il computer sia connesso a Internet e venga aggiornato regolarmente.

Altre soluzioni antivirus, come Norton 360, Kaspersky Internet Security o BullGuard, funzionano sia online che offline. Eseguono una scansione continua del computer alla ricerca di minacce anche se non è connesso a Internet.

Il software antivirus basato su cloud protegge il computer tramite scansioni online. Questi programmi vengono installati sul computer e poi scansionano altri dispositivi, come unità USB, smartphone e tablet, che si collegano al computer.

Vantaggi dell’utilizzo di un software antivirus

Il software antivirus protegge da virus e altre minacce che possono rubare i vostri dati, danneggiare il vostro computer o mettere le vostre informazioni sensibili nelle mani degli hacker.

Come scegliere il miglior programma antivirus per voi?

Tuttavia, con un numero così elevato di programmi antivirus disponibili, può essere difficile scegliere quello giusto.

Per trovare il software antivirus più adatto alle vostre esigenze, iniziate a valutare il vostro livello di rischio. Più si usa Internet, più alto è il rischio di cadere vittima di un virus o di un’altra minaccia online. Il modo migliore per proteggersi dalle minacce online è utilizzare un software antivirus. Se si è connessi a Internet, si rischia di essere vittima di un virus o di un’altra minaccia online. Prima di scaricare o aprire un file o di fare clic su un link in un’e-mail, è bene assicurarsi di avere installato un software antivirus sul proprio computer.

I migliori software antivirus gratuiti e a pagamento nel 2022

È importante mantenere il computer protetto da virus, spyware e altre minacce online.

Per trovare il miglior software antivirus per le vostre esigenze, iniziate a valutare il vostro livello di rischio. Una volta stabilito il livello di protezione necessario, sarà più facile trovare il programma più adatto alle proprie esigenze.

Ecco i nostri consigli per il miglior software antivirus del 2022.

Norton è uno dei migliori programmi antivirus che offre una forte protezione contro virus e altre minacce.

Norton Antivirus è dotato anche di una funzione firewall e di una tecnologia anti-phishing che vi protegge dai siti web dannosi.

Avast è un altro ottimo programma antivirus che offre un’ampia gamma di funzioni di sicurezza. È dotato di uno scanner in tempo reale che rileva virus, trojan e altre minacce.

Anche Bitdefender Antivirus offre una solida protezione online con scansione in tempo reale di virus, spyware e altre minacce.

Kaspersky Internet Security cerca le minacce sul computer e protegge dai siti web dannosi.

Conclusione

È importante mantenere il computer protetto da virus, spyware e altre minacce online.

