I migliori film romantici di sempre

Ammettiamolo: L’amore è il sentimento più bello del mondo. Guardare un film sull’innamoramento e sull’essere ricambiati può essere estremamente soddisfacente ed edificante.

I film di questa lista sono alcuni dei nostri film romantici preferiti di tutti i tempi. Molti di essi catturano perfettamente la scintilla iniziale, l’euforia e i momenti struggenti dell’amore non corrisposto.

Questi film sono così belli che vorrete guardarli ancora e ancora.

Se siete alla ricerca di nuovi film romantici da vedere, date un’occhiata a questo elenco. Abbiamo una varietà di raccomandazioni diverse per voi, dalle commedie ai film strappalacrime e tutto il resto.

Se pensate che abbiamo tralasciato qualche film romantico, lasciate pure un commento qui sotto con i vostri suggerimenti!

Pretty Woman

Uno dei film romantici più noti di tutti i tempi, Pretty Woman è la storia di una escort d’alto bordo e della sua relazione con un uomo d’affari. Richard Gere interpreta il protagonista, Philip, un magnate degli affari che offre a Julia Roberts, Vivian, un lavoro come escort. È la classica storia di un amore non corrisposto che non riuscirete a smettere di guardare. Se non avete ancora visto Pretty Woman, questa è l’occasione perfetta per farlo. E per essere sicuri di non perdere nessun dialogo, potete scaricare online il copione di Pretty Woman e seguirlo. Pretty Woman è il film romantico ideale da guardare con il proprio partner. Questo film è così bello che è stato rifatto tre volte. Le prime due si intitolavano Cashmere e seta e la terza Step-Up.

Harry ti presento Sally

Harry ti presento Sally racconta la storia di due amici che sviluppano una relazione romantica inaspettata. Harry e Sally si incontrano a vent’anni e rimangono migliori amici per anni. Il loro rapporto è così forte che riescono a superare il drammatico cambiamento dei sentimenti romantici che provano l’uno per l’altra. Questo film è per i romantici del cuore. Harry ti presento Sally è la storia di due persone che si amano come amici e di come questo amore si trasforma in qualcosa di più. Se siete alla ricerca di un nuovo film romantico da vedere, questa è un’ottima scelta. Questo film è così bello che è stato aggiunto al National Film Registry nel 2010. Se non avete ancora visto When Harry Met Sally, cosa state aspettando?

10 cose che odio di te

Se siete alla ricerca di un film romantico più moderno, allora 10 cose che odio di te potrebbe essere una buona scelta. Questo film racconta la storia di una ragazza che finge di essere il suo fratello gemello per ottenere un appuntamento con il ragazzo che le piace. È una storia sciocca e divertente, ideale per chi ha voglia di ridere. Potete guardare 10 cose che odio di te con i vostri amici o con una persona importante. Questo film è così bello che è stato nominato per il Teen Choice Award come film preferito. Se non avete ancora visto 10 cose che odio di te, questa è l’occasione perfetta per farlo.

Insonnia d’amore

Insonnia d’amore è il tipo di film romantico che è allo stesso tempo triste e bello. È la storia di una vedova in lutto che si innamora di un uomo che le ricorda il suo defunto marito. Questo film è così bello che è stato premiato con il Pavone d’Argento al Festival Internazionale del Cinema. Se siete alla ricerca di un film romantico un po’ diverso dagli altri, dovreste provare Insonnia d’amore. È il film romantico perfetto da guardare con una persona che vi interessa.

Ricatto d’amore

E’ una commedia romantica che racconta la storia di una giovane donna che viene assunta per essere la finta fidanzata di un uomo che sta cercando di conquistare gli azionisti della sua azienda. Nonostante la finta relazione, i due si innamorano e finiscono per sposarsi davvero. Questo film è così bello che Sandra Bullock e Ryan Reynolds sono stati nominati per diversi premi per le loro interpretazioni. Se non avete ancora visto La proposta di matrimonio, questa è l’occasione perfetta per farlo. Non rimarrete delusi.

500 giorni insieme

Se siete alla ricerca di un film romantico creativo e diverso dagli altri, dovreste guardare 500 days of summer. Questo film racconta la storia di due persone che si innamorano dopo essersi incontrate. Tuttavia, i due non si vedono di persona per la maggior parte della loro relazione. Questo film è così bello che ha vinto il Critic’s Choice Award per la migliore commedia romantica. Se non avete ancora visto 500 giorni d’estate, questa è l’occasione perfetta per farlo. È sicuramente un film romantico da aggiungere alla vostra lista.

Hitch

Hitch è una commedia romantica che segue un allenatore d’amore che incontra il suo partner sotto forma di una giornalista che sta scrivendo un articolo su di lui. Sfortunatamente, lei è fidanzata e sta per sposarsi, quindi Hitch è la storia di qualcuno che cerca di conquistare il cuore di una persona già impegnata. Questo film è così bello che è stato candidato all’Oscar e al Golden Globe. Se non avete ancora visto Hitch, questa è l’occasione perfetta per farlo. È un film romantico ed esilarante, adatto a qualsiasi occasione.