I migliori antivirus secondo recensioni e test

Internet è diventato una parte essenziale della nostra vita quotidiana, ma anche i rischi che comporta. L’aumento dei social media, del cloud storage, dei servizi di streaming video e di altri servizi online significa che accediamo a Internet più che mai.

Ciò significa anche che ci sono più opportunità per i criminali informatici di approfittare di questa maggiore connettività. Ridurre il rischio di cadere vittima della criminalità informatica è un compito impegnativo per la maggior parte delle persone. Richiede una costante vigilanza e attenzione ai dettagli quando si naviga in rete.

Con così tante opzioni di software antivirus presenti sul mercato, la scelta di quello giusto può essere travolgente. Fortunatamente, non dovrete affrontare questo processo da soli: abbiamo fatto tutte le ricerche per voi! In questo articolo troverete tutto quello che c’è da sapere sul miglior software antivirus, basato su recensioni provenienti da diverse fonti e sui risultati dei nostri test.

Qual è il miglior antivirus?

Un buon antivirus è essenziale per mantenere il computer sicuro e protetto. Può bloccare malware come virus e trojan prima che possano infettare il computer. Può anche impedire agli hacker di accedere ai vostri dati privati. Alcuni prodotti antivirus offrono anche funzioni aggiuntive come un firewall, la crittografia e un filtro web/app. Un software antivirus di buona qualità dovrebbe avere un’alta percentuale di rilevamento. Dovrebbe anche avere un basso impatto sulle prestazioni del computer. Inoltre, deve avere un’interfaccia facile da usare che non richieda conoscenze informatiche avanzate.

Norton Security

Norton Security è una suite di sicurezza completa sviluppata da Symantec. È ricca di funzioni e offre un’eccellente protezione contro virus e altre minacce online. Norton Security ha ottenuto recensioni favorevoli dalla maggior parte dei siti di recensioni antivirus testati.

PCMag gli ha assegnato una valutazione di 4,5 su 5 e PC Advisor gli ha conferito il sigillo di approvazione di Good Housekeeping con un punteggio dell’87%.

L’interfaccia user-friendly di Norton Security, l’ampio set di funzioni e le ottime prestazioni lo rendono una scelta ideale per gli utenti domestici che cercano una soluzione di sicurezza completa. Il piano di abbonamento di Norton Security prevede una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Norton Security è dotato di protezione antivirus, firewall, funzioni per la privacy su Internet e scansioni web/email/IM. Il firewall protegge il computer dagli hacker e blocca gli URL dei siti web dannosi, mentre le scansioni web ed e-mail controllano gli account dei social media e i messaggi di posta elettronica alla ricerca di contenuti dannosi.

Norton Security offre anche una scansione di rete che consente di monitorare la sicurezza di tutti i dispositivi collegati alla rete.

Kaspersky Anti-Virus

La soluzione antivirus di Kaspersky Lab sta guadagnando popolarità tra gli utenti alla ricerca di uno strumento di sicurezza affidabile.

Oltre agli eccellenti tassi di rilevamento dei virus, Kaspersky Anti-Virus ha diverse caratteristiche uniche che lo distinguono da altre soluzioni antivirus. Kaspersky Anti-Virus include una rete privata virtuale (VPN) con un server dedicato per ogni utente.

Le VPN sono comunemente utilizzate per proteggere la privacy e l’identità sul web. La VPN di Kaspersky è una delle migliori del settore, con server situati in tutto il mondo. Kaspersky Anti-Virus dispone anche di un browser sicuro che impedisce ai siti web di tracciare la vostra attività.

Il browser è precaricato con funzioni utili come un gestore di password e un blocco degli annunci. Kaspersky Anti-Virus è una scelta eccellente sia per i computer di casa che per quelli aziendali. Grazie al suo ampio set di funzioni, offre una soluzione di sicurezza completa. Kaspersky Anti-Virus protegge il computer da virus e altre minacce con una scansione in tempo reale.

È inoltre dotato di un motore di rilevamento basato sul comportamento che impedisce agli hacker di accedere al computer. Il browser sicuro protegge dal furto di identità e impedisce agli inserzionisti di tracciare la vostra attività online.

McAfee

McAfee è un’azienda che ha superato la prova del tempo. È stata tra le prime soluzioni antivirus ad essere ampiamente utilizzate dagli utenti di computer domestici. La soluzione antivirus di McAfee è disponibile sia in versione a pagamento che gratuita.

La versione gratuita si limita alla scansione dei virus e al blocco degli URL dannosi. È una buona opzione per la protezione di base del computer, ma non si avvicina alle funzioni e alle prestazioni di alcune soluzioni antivirus a pagamento.

McAfee Consumer Protection è una delle soluzioni antivirus più popolari oggi disponibili. Ha ottenuto molti feedback positivi dagli utenti e dai siti di recensioni antivirus. PCMag lo ha valutato 4,5 su 5, mentre PC Advisor gli ha assegnato il sigillo di approvazione di Good Housekeeping.

McAfee Consumer Protection è una scelta eccellente per gli utenti di computer domestici che cercano una soluzione antivirus affidabile. McAfee Consumer Protection protegge il computer da virus, worm, trojan, rootkit e altre minacce. Dispone inoltre di un firewall, di un browser sicuro e di un sistema di prevenzione delle intrusioni che protegge il computer dagli hacker.

AVG Anti-Virus

AVG Anti-Virus è una delle soluzioni antivirus più popolari in circolazione.

La sua interfaccia facile da usare e le sue eccellenti prestazioni lo hanno reso una soluzione antivirus di riferimento per molti utenti di computer. AVG Anti-Virus ha ricevuto un feedback positivo da diversi siti di recensioni antivirus.

AV-Comparatives gli ha assegnato un punteggio perfetto, mentre PCMag gli ha assegnato 3 su 5. AVG Anti-Virus è un’ottima soluzione antivirus per gli utenti di computer domestici che cercano uno strumento facile da usare che fornisca una protezione di base. AVG Anti-Virus protegge il computer da virus, worm e altri tipi di malware con una scansione in tempo reale.

È dotato di uno scanner comportamentale che rileva i file dannosi in base al loro comportamento piuttosto che alle loro firme. Il software è dotato anche di un firewall che blocca gli URL dei siti web dannosi e protegge il computer dagli hacker.

ESET Cyber Security Pro

ESET è una società di sicurezza che da anni produce un eccellente software antivirus.

Il suo prodotto di punta è ESET Cyber Security Pro, disponibile in licenza per un singolo dispositivo e per 5 dispositivi. La soluzione antivirus di ESET offre una protezione completa contro virus e altre minacce online.

È anche una delle poche soluzioni antivirus che offre una versione per Mac. La soluzione antivirus di ESET ha ricevuto un ottimo feedback dai siti di recensioni antivirus. AV-Comparatives gli ha assegnato un punteggio perfetto e PCMag gli ha assegnato 4 su 5.

ESET Cyber Security Pro è una soluzione antivirus di alto livello adatta sia ai computer di casa che a quelli aziendali. ESET Cyber Security Pro protegge il computer da virus e altre minacce informatiche con una scansione in tempo reale. Include anche un Behavior Blocker che rileva i file dannosi in base al loro comportamento e un Secure DNS per proteggere la privacy online.

Riassumendo

Scegliere la giusta soluzione antivirus può essere un compito impegnativo. Esistono molte opzioni sul mercato e ognuna ha i suoi punti di forza e di debolezza.

Quando si sceglie una soluzione antivirus, è necessario considerare diversi fattori come le prestazioni, le funzionalità e il prezzo. Norton Security è una suite di sicurezza completa sviluppata da Symantec. È ricca di funzioni e offre un’eccellente protezione contro virus e altre minacce online. Norton Security ha ottenuto recensioni favorevoli dalla maggior parte dei siti di recensioni antivirus testati.

Quando si sceglie un antivirus, è necessario considerarne le caratteristiche, le prestazioni e il prezzo. Dovete anche considerare il tipo di computer che state utilizzando: Windows, macOS o Android. Con così tante opzioni antivirus disponibili, dovreste essere in grado di trovarne una che soddisfi tutte le vostre esigenze e mantenga il vostro computer al sicuro dalle minacce più recenti.