I film e le serie tv più viste in streaming a giugno 2022. Il tutto attraverso l’analisi di Justwatch, il motore di ricerca streaming che fa riferimento a Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus e molti altri.

Film

Per quanto riguarda I film, Spider-Man: no way home è il titolo più visto del mese di giugno. Sul podio troviamo Top Gun e Animali fantastici – I segreti di silente.

Completano poi la top ten, Hustle, Doctor Strange nel Multiverso della Follia, The Batman.

Settima posizione per Morbius, seguito da Jurassic World – Il regno distrutto, Spiderhead e Jurassic Park.

Serie TV

The Boys è la serie più vista di giugno 2022. This Is Us e Stranger Things completano il podio. New Amsterdam si piazza al quarto posto, seguita da Obi-Wan Kenobi, The Staircase – Una morte sospetta e Ms. Marvel. Chiudono la top 10 Peaky Blinders, Westworld – Dove tutto è concesso e The Summer I turned pretty.