Hotel Alpe di Siusi: dove andare in vacanza? L’hotel perfetto

Dove andare in vacanza? L’ideale, sia d’estate che d’inverno è un hotel alpe di Siusi. Un luogo magico in cui Natura, bellezza e gastronomia si incontrano per creare qualcosa di straordinario. L’Alpe di Siusi è fra le zone più famose e suggestive delle Dolomiti e di tutto l’Alto Adige. Una zona bellissima in tutte le stagioni, con paesini tipici, laghetti alpini, la possibilità di praticare tantissimo sport – fra escursioni e trekking – e di visitare chiesette deliziose di montagna.

Hotel Alpe di Siusi, dove soggiornare

La prima cosa da fare se si organizza una vacanza in questi luoghi meravigliosi è prenotare l’alloggio. L’ideale? Un hotel benessere a 5 stelle ad Alpe di Siusi, come il Seiser Alm Urthaler: un hotel realizzato in legno massiccio con un design eccellente ed esclusivo.

Entrando in questo meraviglioso rifugio circondato dal verde e dai colori sgargianti dei fiori è impossibile non restare estasiati. Il primo profumo che si avverte è quello rivitalizzante e rilassante del legno, mentre l’atmosfera è confortevole e piacevole. La struttura offre tantissime attività in uno dei più vasti altipiani d’Europa, una offerta vastissima di trattamenti di benessere, fitness e bellezza in un ambiente elegante ed esclusivo. Senza dimenticare i menù della cucina, in grado di svelare i piatti più deliziosi di questa terra.

Cosa fare nell’Alpe di Siusi

Lo Sciliar, il Sasso Lungo e il Sasso Piatto dominano l’aspetto di tutto l’altopiano. Un’area che mette a disposizione dei suoi visitatori più di un migliaio di chilometri di percorsi e sentieri adatti a tutte le esigenze.

Fra i borghi più belli c’è senza dubbio Castelrotto, caratterizzato dalle casine tipiche tirolesi e da un meraviglioso centro storico. Il modo migliore per poter ammirare il paese è arrivare sul Monte Calvario per godersi una vista mozzafiato e unica.

Immerso nei prati verdi, con una posizione strategica, Siusi permette di raggiungere sia le rovine del famoso Castelvecchio che Salego, percorrendo il sentiero chiamato Oswald vo Wolkenstein. Sulla via del ritorno è assolutamente imperdibile la sosta alla fontana in cui San Cristoforo invita i viaggiatori a bere un bel sorso d’acqua.

La chiesa di San Valentino è un altro simbolo delle Alpi Siusi. Ci si arriva a piedi, lungo un percorso suggestivo, da fare da soli o in compagnia. Chi sogna una vista che toglie il fiato invece dovrebbe recarsi al paesino di Fiè allo Sciliar che custodisce uno straordinario centro storico medievale ed è famoso per i trattamenti a base di fieno.

Cosa mangiare

Tanto sole e Natura incontaminata rendono l’Alpe di Siusi un luogo eccezionale da visitare in tutte le stagioni. Uova freschissimi, ingredienti genuini e tanto amore: i piatti da gustare in questi luoghi hanno qualcosa di meraviglioso che li rende irresistibili.

Che sia un pranzo oppure una cena, tutti i pasti consumati sono ottimi e irresistibili, l’ideale dopo una lunga camminata nel verde. Si inizia con formaggio grigio accompagnato da cipolle, seguito dalle patate e dai fagioli al burro. Da assaggiare pure i canederli o la polenta, ma anche le frattaglie di vitello accompagnate dai canederli e l’insalata di cavolo con lo speck. Queste terre sono famosissime pure per i dolci che sono uno più buono dell’altro. I Krapfen di Castelrotto sono una delizia indimenticabile, mentre i Buchteln sono delle focaccine dolci con pasta lievitata che vengono servite insieme a marmellata oppure alla salsa alla vaniglia. Troviamo poi gli Strauben, dei dolci a forma di chiocciola che vengono fritti e mangiati con passata di mele o marmellata. Delizie gastronomiche indimenticabili che stuzzicano il palato e che fanno venire voglia di partire subito, da assaporare in un hotel nelle Alpe di Siusi.