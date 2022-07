Guida al rinnovamento della casa con tre elementi decorativi economici

Oggi iniziamo la settimana con un post dedicato alla decorazione, con alcune idee per apportare piccoli cambiamenti in casa che migliorino l’aspetto delle nostre stanze. Può sembrare che per riarredare una stanza sia necessario un grande investimento di denaro ma anche di mezzi e di tempo, ma la verità è che, se ho imparato qualcosa, è che si possono fare grandi cambiamenti in uno spazio con piccoli dettagli che non costano tanto ma che possono dare alla stanza un tocco allegro, familiare, accogliente, ecc. a seconda dei nostri gusti personali.

Con gli accessori si può fare molto. Non c’è molta differenza tra decorazione e moda. Si possono avere pezzi basici e classici e dare loro un tocco personale e diverso con una collana, una borsa e una sciarpa. Per quanto riguarda la decorazione, un quadro o un cuscino possono fare la differenza. Ecco 3 elementi decorativi che possono cambiare completamente la nostra casa o il nostro ufficio o dargli lo stile che desideriamo.

Decorare una stanza con i quadri. Soprattutto i quadri astratti.

I quadri sono un elemento ben noto nel mondo della decorazione, perché forniscono quella coesione di cui una stanza può avere bisogno. Intendo la sensazione che qui manchi qualcosa. Un semplice quadro può riempire quello spazio che altrimenti sarebbe monotono o dare la sensazione che tutto sia unito, che ci sia armonia nella stanza. Tuttavia i quadri tradizionali a volte possono essere complicati da applicare, il loro materiale non è riciclabile e sappiamo già che bisogna essere molto attenti all’ambiente. Ecco perché gli economici quadri astratti sono una buona opzione decorativa, perché fanno tutto ciò che fanno i quadri in termini di stile decorativo, ma grazie al materiale di cui sono fatti possono essere puliti molto facilmente e tutte le volte che è necessario e la maggior parte di essi sono antiallergici. D’altra parte, si tratta di uno di quei pezzi per i quali non è necessario fare un grande investimento per poterli rinnovare o cambiare posto.

Decorare con adesivi da parete e adesivi decorativi.

Un’altra opzione perfetta per apportare un cambiamento importante alla stanza sono gli adesivi murali, che danno un tocco diverso a qualsiasi ambiente. Sebbene siano venduti in tutti gli stili e per tutti i tipi di stanze, i miei adesivi preferiti sono quelli per le stanze dei bambini e per creare un bordo in bagno o in cucina, anche se è possibile trovarne di tutti i tipi per soggiorni, uffici, ecc. Un’altra cosa che mi piace degli adesivi è che si può inserire una frase o un testo divertente che abbia a che fare con la nostra personalità. E se ho detto che si possono trovare per tutti i tipi di stanze, lo stesso vale per lo stile, perché ce ne sono di tutti i tipi: rustici, moderni, frasi, natura, musica, ecc. e di tutte le dimensioni. Inoltre, molte aziende offrono la possibilità di personalizzarli.

Decorare una stanza con le piante.

Non mi stanco mai di ripeterlo, ma le piante danno un tocco personale a qualsiasi ambiente e di solito ne tengo conto quando le decoro. Potete dare un’occhiata a questo post sulle piante che ho fatto qualche tempo fa, in cui potete vedere quanto sia bello decorare con le piante. Esteticamente sono bellissimi, ma danno anche la sensazione di trovarsi in un luogo curato nei minimi dettagli. Una pianta in una stanza può trasformare una stanza insipida nella stanza che si desidera. Inoltre, le piante mi danno una sensazione di benessere.