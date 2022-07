Guida ai migliori programmi di posta elettronica per la vostra azienda

Per le aziende nel mondo digitale di oggi, l’e-mail rimane uno degli strumenti più importanti per raggiungere i clienti e renderli felici. Tuttavia, con i tanti programmi di posta elettronica disponibili, può essere difficile capire quale sia quello giusto per la vostra azienda. Fortunatamente, esistono molti programmi che si adattano a quasi tutte le aziende. Ecco un elenco di alcuni dei migliori software di posta elettronica per le piccole imprese.

Microsoft Office 365

Se utilizzate la suite Microsoft Office, potrebbe essere utile utilizzare anche la sua soluzione di posta elettronica aziendale. Office 365 è un servizio di posta elettronica basato sul cloud e dotato di molte funzioni orientate al business. Forse il più grande vantaggio dell’utilizzo di Office 365 è che è integrato con il programma Microsoft Office. Ciò significa che se utilizzate regolarmente Word, Excel o un altro programma di Office, il passaggio a questo programma di posta elettronica sarà relativamente indolore. È anche facile impostare un risponditore automatico o utilizzare altre funzioni avanzate di posta elettronica. Tuttavia, vale la pena notare che Office 365 non è una soluzione in hosting, il che significa che dovrete configurare il vostro server. Si tratta di un’operazione che molte piccole imprese non sarebbero in grado di fare. Inoltre, poiché è integrato con il programma Microsoft Office, per accedere alla posta elettronica è necessario utilizzare un computer con questo software installato. Infine, Office 365 ha un prezzo mensile. Questo può essere un investimento significativo per alcune aziende.

MailChimp

MailChimp è una popolare soluzione di e-mail marketing progettata per le piccole imprese. È semplice da usare, ma è dotato di molte funzioni avanzate che lo rendono ideale per la maggior parte dei tipi di e-mail marketing. Inoltre, è gratuito per un massimo di 2.000 iscritti, il che è eccellente se siete agli inizi. Inoltre, dispone di un’ampia gamma di modelli di e-mail che si adattano a vari settori e prodotti. Uno dei maggiori vantaggi dell’utilizzo di MailChimp è la possibilità di inviare e-mail dal proprio sito web o da una piattaforma di terze parti come WordPress. Questo può essere molto utile per le piccole imprese che non sono sviluppatori di siti web. MailChimp può anche essere integrato con una vasta gamma di altri servizi, come Shopify o Google Sheets. Se utilizzate uno di questi servizi, MailChimp può aiutarvi a inviare e-mail e a gestire i contatti dall’interno del vostro account.

Google Apps for Business

Google Apps for Business è una suite di strumenti per l’ufficio online progettata per competere con Microsoft Office. Si tratta di un’eccellente soluzione di posta elettronica, particolarmente utile per le aziende che già dipendono da Google. Se la vostra azienda utilizza Google Docs e altri strumenti di Google, passare a Google Apps for Business potrebbe essere sensato. Questa soluzione di posta elettronica è molto simile a Gmail. Tuttavia, è dotata di funzioni aggiuntive che la rendono ideale per l’uso aziendale. Google Apps for Business è interessante anche perché è gratuito. Tuttavia, è importante notare che Google Apps è una soluzione di posta elettronica in hosting. Ciò significa che, pur gestendo i dati e le comunicazioni sui server di Google, non è necessario configurare un proprio server.

Sendgrid

Sendgrid è una soluzione di e-mail marketing pensata per le piccole imprese. È facile da usare, ma è dotata di molte funzioni avanzate. Sendgrid è una scelta eccellente per le aziende che vogliono avviare una campagna di e-mail marketing. Dispone di un’ampia gamma di modelli e di altre utili funzioni. Tra queste, le e-mail di follow-up automatizzate, il monitoraggio e i tassi di apertura, i modelli con marchio e l’editor drag-and-drop. In termini di prezzi, Sendgrid è una buona scelta per le piccole imprese. Ha diversi piani, che vanno da 9 a 199 dollari al mese. È importante notare che mentre Sendgrid è una buona scelta per le piccole imprese, potrebbe non essere adatto alle grandi organizzazioni. Questo perché Sendgrid può gestire solo circa 50.000 e-mail al giorno, il che potrebbe non essere sufficiente per le aziende più grandi.

Aweber

Aweber è un servizio di e-mail marketing progettato per le piccole imprese e i privati. È dotato di molte funzioni utili e può essere utilizzato per un’ampia gamma di campagne, come marketing e vendite, fidelizzazione dei clienti, content marketing o newsletter. Se desiderate avviare una campagna di e-mail marketing, Aweber può aiutarvi a progettarla, inviarla e monitorarne le prestazioni. Questo servizio è particolarmente utile se avete intenzione di inviare molte e-mail. Aweber vi permette di progettare e inviare il numero di e-mail che desiderate. Tuttavia, il costo è maggiore se si desidera inviare molte e-mail. Un vantaggio di Aweber è che offre un’ampia gamma di piani. Ciò significa che potete scegliere quello che meglio si adatta alle esigenze della vostra azienda. Aweber offre anche una prova gratuita della durata di 30 giorni, ottima se siete agli inizi del marketing via e-mail e non avete molto denaro da spendere.

Conclusione

Questi sono solo alcuni dei migliori programmi di posta elettronica per le piccole imprese. È importante notare che ci sono molti altri programmi di posta elettronica disponibili, quindi ha senso confrontare alcune soluzioni diverse. Oltre a queste soluzioni di posta elettronica, ci sono molti altri servizi di ufficio online tra cui scegliere. Tra questi, Office365, Zoho e un’altra soluzione di Google Office. Se siete alla ricerca di una soluzione di posta elettronica per la vostra azienda, può valere la pena di confrontare alcune delle soluzioni citate per trovare la migliore per le vostre esigenze.