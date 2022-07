GSK presenta “InnovaCtion – cosa serve alle idee per diventare salute, impresa, futuro”

(Adnkronos) – In occasione del 90esimo anniversario della sua presenza in Italia, GSK, azienda leader nel campo della ricerca farmaceutica a livello globale, ha organizzato l’incontro “InnovaCtion – cosa serve alle idee per diventare salute, impresa, futuro”, dedicato alla prevenzione e alla ricerca. Durante l’evento sono intervenute molte personalità di spicco nel settore della salute e della ricerca farmaceutica e GSK ha confermato il proprio impegno annunciando un piano di investimenti quinquennale (2020-2024) del valore di 617 milioni di euro a beneficio delle strutture italiane che si occupano di ricerca e produzione