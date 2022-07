Governo Gb, Sunak si candida a premier e leader dei Tory

(Adnkronos) – L’ex cancelliere dello Scacchiere britannico Rishi Sunak si è candidato ufficialmente a diventare il nuovo premier della Gran Bretagna e a guidare i Tory dopo le annunciate dimissioni di ieri del primo ministro Boris Johnson. “Qualcuno deve cogliere questo momento e prendere le decisioni giuste. Ecco perché mi candido a essere il prossimo leader del Partito Conservatore e il vostro primo ministro”, ha scritto su Twitter. La Gran Bretagna deve affrontare ”grandi sfide”, ha aggiunto. “Ripristiniamo la fiducia, ricostruiamo l’economia e riuniamo il Paese”, ha postato sui social media.

L’ex cancelliere dello Scacchiere, ovvero il ministro delle Finanze britannico Rishi Sunak, è stato a lungo indicato come il più probabile successore di Boris Johnson. Ieri sono state le sue dimissioni, assieme a quella del ministro della Sanità Sajid Javid, a innescare la crisi che ha portato alle dimissioni di Johnson.

Ma il brillante politico 42enne di origine indiana ha due handicap: é stato multato anche lui, come il premier, per aver violato il lockdown nell’ambito del partygate. E si è scoperto che sua moglie, Akshata Murty, figlia di un miliardario indiano, si era servita dello status di non residente per non pagare le tasse in gran Bretagna.