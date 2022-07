“Gli occhi azzurri” di Brunetta e le “le razze superiori”, bufera social su Annunziata – Video

(Adnkronos) – Bufera social su Lucia Annunziata per il commento durante l’intervista al ministro Renato Brunetta che aveva denunciato la sofferenza patita per i continui commenti sulla sua statura. “Però c’ha gli occhi azzurri lei… Una cosa ce l’ha… Delle razze superiori”, la frase incriminata.Una chiosa alla quale il titolare della Pubblica amministrazione si è limitato a rispondere con un “grazie”. Ma che alla Rete non è andata giù. Se qualcuno definisce ironicamente l’uscita come “i complimenti secondo Lucia #Annunziata”, c’è chi evoca addirittura testi di hitleriana memoria: “Mein Kampf, il sequel”.

E tra chi twitta di aver “appena scoperto d’avecce gli occhi delle razze superiori” e chi domanda polemicamente “quindi secondo #Annunziata io che ho gli occhi castani faccio parte di una razza inferiore?” C’è chi “come razza inferiore, avendo gli occhi scuri”, chiede più esplicitamente “alla camerata Annunziata” di andare a quel paese “lei e tutto il carrozzone che la mantiene e le permette di pronunciare certe volgari scempiaggini”. Insomma dopo la nuova sortita della conduttrice di ‘Mezzo’ra in più’ sui social in molti si fanno la stessa domanda che twitta ingenuamente Tiziana: “Ma la #Annunziata sta ancora lì dopo la battuta sugli occhi azzurri”?