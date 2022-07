Giuseppe Colace: “Possiamo esportare l’eccellenza tricolore con progetti che guardano al mondo”

(Adnkronos) – Materie prime di qualità e un’idea innovativa pensata in ogni aspetto. Con la nuova catena di ristoranti Imperivm Giuseppe Colace esalta con orgoglio l’eccellenza italiana, ispirandosi alle glorie dell’impero romano.

Roma, 27/07/2022 – L’Italia vanta una delle storie più grandi al mondo: l’impero romano. La potenza di quell’epoca e i suoi fasti sono l’emblema di un’eccellenza che ha sempre portato l’Italia tra i massimi paesi mondiali. Oggi può ancora mantenere questo ruolo attraverso progetti di alto spessore e grazie a professionalità in grado di esaltarne le eccellenze. Una su tutte è sicuramente la cucina. È partendo da questi concetti che si fonda l’idea di successo dell’imprenditore Giuseppe Colace, fondatore di Imperivm, la prima catena di ristoranti 100% made in Italy ispirata ai fasti dell’antica Roma.

“Con questo progetto – spiega Giuseppe Colace – vorrei dare il mio contributo affinché l’Italia possa riprendersi nel mondo quel ruolo significativo di traino che ha avuto nella storia antica. Pizza, pasta e vino rappresentano la nostra italianità, sono i prodotti che raccontano al mondo la nostra eccellenza e che tutti ci invidiano. Sono molto orgoglioso di essere italiano, perché sono convinto che siamo il popolo più creativo e capace di fare, da sempre. Sono partito quindi da una delle epoche storiche che ha avuto un valore e un ruolo determinante nella storia mondiale, appunto l’Impero Romano, con le sue capacità tecniche e organizzative, politiche e culturali. Avevo da sempre il sogno di farne ‘rivivere’ la gloria, la magnificenza, i valori e l’epopea ed è nato Imperivm. Questi ristoranti sono diretti ad un pubblico vasto e di ogni età, per questo avranno la forza di raccontare l’Italia in tutto il mondo”.

Imperivm è una storia di eterni sapori. Entrare in questi ristoranti significa fare un salto indietro nel tempo di 2000 anni e immergersi nel periodo storico e nell’atmosfera suggestiva dell’antico impero romano. Il menu tematico propone i piatti della cucina romana di ieri e di oggi, accanto a quelli della tradizione italiana, con una scelta accurata delle materie prime e dell’elaborazione delle ricette, portando i territori nei piatti. “L’Italia ha la cucina migliore al mondo e questo va assolutamente valorizzato – rincalza Colace -. Con Imperivm abbiamo messo insieme la bontà dei prodotti italiani, la buona accoglienza, la creatività, il nostro stile di vita e la cultura antica. La storia e le eccellenze della produzione agroalimentare ed enologica italiana sono i luoghi di partenza dai quali costruire un mondo di sogni, di esperienze da vivere e di emozioni, all’insegna di sapori autentici e di un’atmosfera impossibile da ritrovare altrove. Chi varca la soglia di Imperivm non gusta solo un piatto, ma vive un’esperienza unica e completa sotto più aspetti”.

Il format Imperivm ha un carattere forte e un impatto unico ed è pronto ad espandersi in tutto il mondo, come ha saputo fare un grande impero come quello romano. È stato ideato personalmente da Giuseppe Colace, titolare e presidente di Rodeo Italia, gruppo di imprese che controlla principalmente retail di importanti franchising della moda e della ristorazione italiana con oltre 30 punti vendita in tutta Italia, oltre alla gestione di attività nel settore immobiliare, della formazione e della consulenza aziendale.

· CONTATTI:

https://www.imperivm.it/