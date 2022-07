Gismondo: “Burioni? Pericoloso dichiarare via social”

(Adnkronos) – La bufera social su Roberto Burioni? “Il pericolo di affidare dichiarazioni ai social è un rischio che conosco benissimo. Personalmente ho imparato a usarli il meno possibile, anzi mai, per fare affermazioni di tipo professionale e di impatto sociale”. Così all’Adnkronos Salute Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, dopo la bufera che si è scatenata intorno al virologo, per un tweet considerato offensivo nei confronti di una ragazza disabile, per il quale lo scienziato si è poi scusato, rimuovendolo.