(Adnkronos) – Folle di persone in lutto si sono radunate oggi a Tokyo, lungo le strade intorno al tempio di Zojoji, dove si sta per svolgere il servizio funebre per il defunto ex primo ministro giapponese Shinzo Abe.

Il funerale è privato, limitato solo alla famiglia dell’ex leader, ai parenti stretti e ai dignitari stranieri, ma molti cittadini si sono riversate nella zona per rendere omaggio al primo ministro assassinato l’8 luglio a Nara.