Giappone al voto dopo l’omicidio di Abe: gli exit poll

(Adnkronos) – Le forze di governo giapponesi si avviano alla conquista della maggior parte dei seggi che erano oggi in palio alle elezioni per il rinnovo parziale della camera alta del parlamento. Secondo i risultati degli exit poll, il partito liberaldemocratico (Ldp) del premier Fumio Kishida e gli alleati del Komeito avrebbero conquistato più di 63 dei 125 seggi in palio. Il voto di oggi si è svolto dopo l’assassinio venerdì dell’ex premier Shinzo Abe, storico esponente dell’Ldp, che ha scioccato tutto il paese. Se confermato, il risultato consolida Kishida, che mantiene la maggioranza dei 248 seggi della camera alta.