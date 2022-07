Gazprom non garantisce corretto funzionamento Nord Stream

(Adnkronos) – Il colosso russo Gazprom ha detto di non essere in grado di garantire il corretto funzionamento di Nord Stream, il gasdotto tra Russia ed Europa, in quanto non sa se riuscirà a recuperare una turbina tedesca in riparazione in Canada. In una nota diffusa sull’account Twitter dell’azienda si legge che “Gazprom non ha in suo possesso alcun documento che indichi che Siemens è in grado di portare il motore a turbina a gas fuori dal Canada, dove è in riparazione”.

Quindi, ”in queste condizioni, non è possibile trarre una conclusione oggettiva sull’evoluzione della situazione relativa all’esercizio in sicurezza”, del gasdotto, recita la nota.