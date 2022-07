Fluendo Party: da Tania Cagnotto ad Anna Falchi, in tantissimi all’evento glamour di Borgo Ripa

C’erano oltre trecento invitati tra giornalisti, politici e volti noti del mondo della televisione e dello sport al party esclusivo di Fluendo, la nota agenzia di comunicazione integrata di Paola Picilli e Gian Maria Miliacca, organizzato ieri nella dimora storica di Borgo Ripa a Trastevere.

La campionessa azzurra di tuffi Tania Cagnotto, Anna Falchi, Ariadna Romero, le giornaliste Rai Cecilia Primerano, Monica Marangoni, Mariella Anziano e Simona Decina, l’attrice e doppiatrice Jun Ichikawa, Filippo Ascione, sceneggiatore di Fellini. E poi ancora: Sofia Petti, Vittoriana Abate, Emilio Carelli, l’Amministratore delegato di BFC Media Marco Forlani, il Direttore Comunicazione di Agenzia ICE Giuseppe Rodia, l’avvocato Cataldo Calabretta, Commissario di Sorical Spa, i conduttori televisivi Massimiliano Ossini e Savino Zaba, l’attore Graziano Scarabicchi.

Tra le personalità politiche, presenti il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppe Moles, il sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa Giorgio Mulè, il Presidente della Commissione di Vigilanza su Cassa Depositi e Prestiti e deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni. E numerosi onorevoli, tra cui i deputati della Lega Jari Colla, Domenico Furgiuele, Simone Billi, Carlo Piastra e Maurizio Campari,l’ex consigliere politico di Giulio Tremonti Marco Milanese, il vicepresidente della Regione Sicilia Gaetano Armao.

Ad impreziosire la serata la performance artistica della GastonbotAnimation, accompagnata da djset e dall’energia e dalla vocalità esplosiva della cantante e showgirl Inés Boom Boom. Guest star Elena Bonelli, ambasciatrice della canzone romana in Italia e nel mondo. Momento speciale dedicato ad uno spettacolo di Visual Art realizzato in esclusiva da Fluendo.

Partner della serata la casa di moda partenopea Giovanni De Fazio, che ha presentato in anteprima la nuova linea di abbigliamento donna primavera-estate 2023 con un prezioso bijoux in omaggio per tutte le signore, e Atelier Nieri, l’azienda toscana specializzata in arredi di lusso dal 1929, che ha donato agli ospiti un elegante privé arredato con divani di design rigorosamente made in Italy.