Filippo Pollara, La Luce Che Guarisce: il Bestseller su come migliorare il proprio stato psico-fisico

Milano, 26.07.2022 – Si stima che nel mondo siano circa 280.000.000 le persone che soffrono di depressione. Numeri questi che la pandemia non ha fatto altro che peggiorare. A certificarlo uno studio pubblicato su Lancet che mostra un aumento del 25% dei fenomeni depressivi rispetto al periodo pre-pandemia.

Per tutti coloro che in questo momento stanno passando un periodo di difficoltà e che desiderano riprendere in mano la propria vita, esce oggi il libro di Filippo Pollara “LA LUCE CHE GUARISCE. Come Curare Il Proprio Corpo Grazie A Un Risveglio Di Coscienza” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per ritrovare la fiducia in sé stessi così da vivere in linea con la propria essenza.

“Il mio libro ha come obiettivo quello di aiutare i miei lettori a raggiungere un determinato stato di coscienza spirituale tale da permettere l’attivazione di un naturale processo di autocura e guarigione del proprio stato psico-fisico. Ciò che è esterno a noi può aiutarci nella cura ma non nella guarigione. Ciò che ci aiuta nella guarigione è portare il corpo-mente ad una frequenza energetica più elevata lavorando su noi stessi. Da qui il titolo del mio manoscritto, La Luce Che Guarisce” afferma Filippo Pollara, autore del libro “Attraverso il mio manuale, il lettore oltre a venire a conoscenza di tecniche pratiche, scoprirà il mio metodo di meditazione quantica che gli consentirà di riprogrammare quelle stesse credenze inconsce che limitano la propria evoluzione di coscienza”.

Secondo Filippo Pollara, un modo realmente efficace per entrare in contatto con la parte più profonda e intima di noi stessi consiste nel praticare sessioni di meditazione. Attraverso la pratica costante, infatti, il lettore vedrà aumentare in maniera significativa la propria frequenza energetica attivando un processo di auto-guarigione tanto dal punto di vista psicologico quanto dal punto di vista fisico.

“Questo libro è chiaramente frutto dell’esperienza diretta dell’autore che ha pensato bene di condividere con i propri lettori ciò che in prima persona ha prima sperimentato su di sé e che oggi per la prima volta è finalmente a disposizione del grande pubblico” incalza Giacomo Bruno, editore del libro “Sono tante le persone che in questo momento stanno vivendo un momento di difficoltà e che troveranno sicuramente beneficio da questo libro. Il motivo? Non si tratta di un semplice manuale di formazione ma è prima di tutto un vero e proprio percorso di crescita spirituale”.

“Ho sempre pensato che Giacomo Bruno potesse aiutarmi nella realizzazione di questo mio primo libro. E infatti non mi sbagliavo” conclude l’autore. “Con la Bruno Editore è stata una vera e propria scelta di cuore e non posso che essere soddisfatto per il risultato editoriale raggiunto”.

Filippo Pollara nasce nel 1961. Sin da bambino, la sete di conoscenza e libertà vincola la sua mente a servire solo la sua anima che si risveglia dal profondo “sonno cosmico” nel febbraio 2002. La sua formazione terrena si struttura principalmente in ambito sportivo e discipline olistiche. In oltre 40 anni di studi ed esperienze si presenta come maestro certificato alla Scuola dello Sport del C.O.N.I. dopo essersi specializzato nel karate, nel nuoto e nel personal training. Si forma in Yoga e Meditazione in Italia e India. È terapeuta del suono e da oltre 10 anni life coach. Ha sviluppato un metodo per riprogrammare ferite e credenze inconsce che impediscono la crescita e l’evoluzione personale. La sua unica “religione” è l’Amore Divino che sente e vive dai tempi del suo “risveglio” e che rappresenta per lui l’energia esistenziale di ogni forma di vita. Sito web: www.oroluceyogaesuoni.it



Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 28 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it