Filippine, oggi terremoto magnitudo 7: un morto

(Adnkronos) – Un uomo di 25 anni è morto e almeno altre cinque persone sono rimaste ferite in un terremoto di magnitudo 7 della scala Richter che oggi ha colpito il nord delle Filippine. La vittima, secondo quanto riportato dalle autorità locali, era un operaio edile di 25 anni, rimasto bloccato in un edificio in costruzione crollato al momento del sisma. Il crollo è avvenuto nella città di La Trinidad, nella provincia di Benguet, 211 chilometri a nord di Manila. Cinque persone sono rimaste ferite da frane e cadute di massi lungo Kennon Road, una strada che collega la città di Baguio con quella di Rosario nella provincia di La Union, a ovest della provincia di Benguet. Il terremoto è stato registrato alle 8.43 locali. L’ epicentro era vicino alla città di Lagangilang, nella provincia di Abra, 335 chilometri a nord di Manila.