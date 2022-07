Fifa 23: le prime anticipazioni

L’uscita annuale del videogioco FIFA 23 è un grande evento per gli appassionati di calcio.

Il fatto che milioni di persone in tutto il mondo inizino a giocare, scatena un rinnovato interesse per questo sport.

Ma essere bravi nel calcio virtuale non è così facile come si potrebbe pensare. Ci vogliono pratica, attenzione e concentrazione per padroneggiare questo gioco.

Da quest’anno, per gli appassionati del calcio italiano, ci sarà il ritorno della Juventus nel gioco di Ea Sports dopo anni in cui la licenza era detenuta dal concorrente.

Quando esce Fifa 23

Da pochi giorni è partito il pre-order dell’atteso videogame di calcio. Il lancio ufficiale è previsto per il 30 settembre 2022. Sarà questo l’ultimo anno con la denominazione FIFA.

Quanto costa Fifa 23

FIFA 23 avrà un costo iniziale tra i 69,99 euro e i 99,99 euro. I prezzi varieranno in base alla console e all’edizione, Standard o Ultimate. Ecco di seguito i vari prezzi di listino.

Playstation 4, versione Standard: 69,99 euro

Playstation 4, versione Ultimate: 99,99 euro

Playstation 5, versione Standard: 79,99 euro

Playstation 5, versione Ultimate: 99,99 euro

Xbox One, versione Standard: 69,99 euro

Xbox One, versione Ultimate: 99,99 euro

Xbox Series X/S, versione Ultimate: 99,99 euro

Google Stadia versione Ultimate: 89,99 euro

Steam versione Standard: 69,99 euro

Steam versione Ultimat: 89,99 euro

Le novità del gioco

La nuova meccanica per i tiri, basata sull’abilità del giocatore, introduce nel gioco le conclusioni più potenti e spettacolari del calcio reale. Creati lo spazio, prendi la mira e calcia in porta con maggiore potenza, per avere più possibilità di realizzare gol fantastici.

CALCI PIAZZATI RIVISTI

I nuovi calci piazzati garantiscono un maggiore controllo su punizioni, calci di rigore e calci d’angolo, consentendoti di scegliere dove colpire la palla per cambiarne direzione, traiettoria, effetto e altro ancora. Inoltre, l’inquadratura della telecamera aggiornata sui calci d’angolo aiuta a riflettere meglio l’intensità delle situazioni su palla inattiva.

FISICA IN CAMPO

La fisica aggiornata di FIFA 23 rende numerose interazioni sul campo più naturali e realistiche.

FISICA DEGLI IMPATTI AVANZATA

Solo su console PlayStation®5, Xbox Series X|S, Stadia e PC

La fisica degli impatti avanzata fa sì che i singoli arti dei giocatori influenzino in maniera più naturale l’esito delle intercettazioni dei difensori in FIFA 23. Le deviazioni e gli intercetti con le braccia, le gambe, le mani e persino le dita dei difensori e dei portieri ora porteranno a risultati più realistici, in base all’impatto con la palla quando attutiscono la potenza del tiro, influenzando la direzione del pallone con deviazioni più realistiche a livello visivo a seconda della velocità e della forza di ogni singola conclusione.

FISICA PER LE INTERAZIONI CON LA RETE

La nuova fisica delle reti reagisce ai movimenti dei giocatori, rispondendo ai singoli arti per creare interazioni più naturali con la rete quando gli atleti corrono, scivolano o cadono dentro la porta.

LETTURA GIOCATORE

Il nuovo sistema per la previsione delle collisioni migliora la lettura dei giocatori in campo, permettendo loro di muoversi in maniera intelligente per evitare contrasti e scontri.

VARIETÀ DI CALCIO

Le nuove animazioni e le nuove meccaniche introducono una maggiore varietà di situazioni in FIFA 23, rendendo il gioco ancora più realistico.

TIRI

Scopri diverse tipologie di conclusioni, tra cui tiri rasoterra, a scendere e che rimbalzano, oltre ai colpi di testa in tuffo.

DIFESA

Le scivolate decise per spazzare la palla, i contrasti fisici e persino i contrasti con il tallone offrono più modi per difenderti dalle avanzate degli attaccanti.

PASSAGGI

I nuovi tipi di passaggi offrono più modi per trovare i compagni, con passaggi di esterno, no-look, passaggi al volo e nuove animazioni per i rinvii.

LETTURA TATTICA IA CPU

Le migliorie tattiche consentono agli avversari controllati dall’IA di reagire alle situazioni e cambiare modulo e atteggiamento a partita in corso in base a fattori come punteggio, minuto di gioco e giocatori disponibili in panchina.