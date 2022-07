Ferrari Roma: allo studio la variante cabriolet o spider?

La gamma della Ferrari Roma potrebbe non restare limitata alla variante coupé, dato che sarebbe allo studio la declinazione con la carrozzeria cabriolet o spider. Quasi certamente destinata a sostituire l’attuale Portofino M, sarà riconoscibile soprattutto per la capote in tela.

Dato che sarà confermato lo schema 2+2 per la configurazione dell’abitacolo, potrebbe essere proposta semplicemente come Ferrari Roma Spider. Tuttavia, sarebbero al vaglio altre soluzioni, tra cui figura anche l’ipotetica variante roadster in stile targa con la denominazione Roma GTS.

Infine, non è esclusa l’evoluzione in cabriolet con l’abitacolo a quattro posti e la commercializzazione come Ferrari Mondial. In tutti i casi, la variante cabriolet o spider della Ferrari Roma dovrebbe adottare il confermato motore a benzina 3.9 T V8 sovralimentato, con la potenza incrementata ad almeno 650 CV e l’abbinamento con la tecnologia Mild Hybrid.