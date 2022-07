F1 Gp Francia 2022, Leclerc finisce su barriere: Verstappen in testa

(Adnkronos) –

La Ferrari di Charles Leclerc va in testa coda e finisce sulle barriere al 19esimo giro e chiude qui la sua gara del Gp di Francia quando era in testa. Entra la safety car ma la Red Bull di Max Verstappen che si era appena fermata va in testa alla gara davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton.

La Ferrari di Carlos Sainz, dopo la safety car per l’uscita di scena del compagno di squadra Charle Leclerc durante il Gp di Francia di F1, sale in quarta posizione dietro Verstappen, Hamilton e Perez. Al pilota spagnolo della rossa è stata però comminata una penalità di 5 secondi per ‘unsafe release’, durante il pit stop.