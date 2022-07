Europeri femminili di calcio: i pronostici delle semifinali

Siamo arrivati alle fasi finali degli Europei femminili di calcio con le due semifinali in programma tra martedì e mercoledì. Anche senza le nostre Azzurre eliminate ai gironi, gli esperti di Superscommesse hanno preparato dei pronostici molto dettagliati su queste ultime sfide del torneo continentale.

Inghilterra Svezia, martedì 26 luglio

Le inglesi padrone di casa a Sheffield cercano, da favorite, di raggiungere la finale. Contro le ottime svedesi capaci di segnare 9 gol in 4 partite non sarà facile, ma con una sola rete subita finora l’Inghilterra ha tutte le carte in regola per portare a casa un’altra vittoria e regalare ai propri tifosi la finale che tutti si aspettano.

Germania Francia, mercoledì 27 luglio

Sfida equilibrata e molto affascinante tra le ragazze di Germania e Francia, due delle potenze del calcio femminile. Anche le quote presentate dai bookies evidenziano l’equilibrio e l’esperto ha pensato ad un pronostico che eviti il mercato 1X2 per andare su quello dei gol segnati. Tanto spettacolo e molto divertimento per gli spettatori: è questo ciò che ci si aspetta dalla seconda semifinale degli Europei femminili.

Tutti i consigli della settimana:

Inghilterra vs Svezia

Le quote: Il segno 1 è quotato a 1.80 ; il segno X è quotato a 3.60; il segno 2 è quotato a 4.75.

Il pronostico di Superscommesse: segno 1.

Germania vs Francia

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.63 ; il segno X è quotato a 3.20; il segno 2 è quotato a 2.75.

Il pronostico di Superscommesse: segno Goal Si.