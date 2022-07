Esalta i tuoi dispositivi di bellezza con CurrentBody Skin

(Adnkronos) – in collaborazione con CurrentBody



CurrentBody, leader globale nella tecnologia della bellezza e dei LED di bellezza, e l’unico esperto al mondo per i dispositivi di bellezza a casa, stanno ora lanciando nel mercato italiano. Una delle tendenze in più rapida crescita nel mondo della bellezza, la tecnologia della bellezza consente ai dispositivi professionali che sono tradizionalmente accessibili solo nei saloni e nelle cliniche, di essere utilizzati a casa. CurrentBody è conosciuta in tutto il mondo per la sua maschera per il viso a LED, un favorito documentato per il red-carpet di Carey Mulligan, Gal Gadot, Kaley Cuoco e Renee Zellweger.

All’avanguardia nella tecnologia della bellezza, CurrentBody è stata fondata nel Regno Unito nel 2009. Da allora, l’azienda ha formato partnership strategiche con alcuni dei più grandi nomi della bellezza, oltre a lanciare i propri dispositivi omonimi. Il continuo investimento dell’azienda e l’innovazione nella tecnologia della bellezza hanno visto CurrentBody diventare la sede della più grande selezione di dispositivi di bellezza nel mondo, e uno dei nomi più affidabili nel settore. Come leader nel settore, l’attenzione crescente dell’azienda sui LED per uso domestico è di nuovo all’avanguardia nell’industria, e la crescita della loro suite di prodotti LED di bellezza continua ad essere un punto focale per l’azienda.

Spaziando dalle maschere LED alla cura complementare della pelle, ai dispositivi di rimozione dei capelli e alla tecnologia di bellezza anti-invecchiamento, l’offerta di prodotti di CurrentBody è uno dei preferiti da milioni di clienti in tutto il mondo. CurrentBody offre anche marchi e prodotti amati dalle celebrità come NuFACE, usato da Jennifer Lopez, Bella Hadid, Lizzo, Christina Applegate e Jennifer Aniston.

I campioni dei prodotti CurrentBody sono disponibili su richiesta, così come i commenti/consigli degli esperti dei professionisti della cura della pelle e del fondatore e CEO di CurrentBody, Laurence Newman. Tra gli altri prodotti innovativi, spicca la maschera CurrentBody Skin Led Light Therapy.

La maschera funziona combinando la terapia della luce rossa e quasi infrarossa anti-invecchiamento per penetrare in profondità negli strati inferiori della pelle, offrendo risultati sia istantanei che a lungo termine – aspettatevi di vedere immediatamente una pelle più morbida e liscia, con una riduzione della comparsa di linee sottili e rughe, tono della pelle, consistenza e fermezza nel tempo (secondo il 95% degli utenti). Il design flessibile della maschera assicura che la dose perfetta della doppia luce LED raggiunga la pelle, mentre è anche comodo da indossare, il che significa che si può facilmente costruire l’uso della maschera nella vostra routine serale – solo 10 minuti 3-5 volte a settimana raggiungerà risultati ottimali