(Adnkronos) – Ora gli studi di architettura e design possono visualizzare progetti in tempo reale anche su Mac

KARLSRUHE, Germania, 28 luglio 2022 /PRNewswire/ — 28 luglio 2022. Enscape ha annunciato che il suo famoso software per il rendering in tempo reale, usato da studi di architettura e design di tutto il mondo per trasformare i propri modelli in esperienze 3D immersive, è ora disponibile per Mac. A seguito del successo della versione open beta, Enscape per Mac è ora disponibile per SketchUp 2021 e 2022.

Enscape è un plug-in in grado di collegarsi direttamente ai software di modellazione che permette di sfruttare un workflow di visualizzazione e progettazione integrato, trasformare modelli in esperienze 3D immersive con pochi clic, eseguire iterazioni in modo più efficiente e comunicare senza difficoltà le proprie idee a team, partner e clienti. Grazie a questi vantaggi, gli studi di architettura e design possono dedicare più tempo ed energie a progettare le città del futuro.

“Con questa realease, il workflow di visualizzazione in tempo reale integrato di Enscape diventa disponibile anche a chi usa Mac. Per lo sviluppo di questo prodotto abbiamo potuto contare sull’aiuto di molti clienti che hanno partecipato al programma open beta. Gli stessi clienti ora sono felici di poter scegliere tra due piattaforme diffuse e apprezzate come Windows e Mac”, ha dichiarato Petr Mitev, VP Visualization Product Group di Enscape.

“Siamo entusiasti che i nostri utenti SketchUp possano finalmente usare questa soluzione così apprezzata anche su Mac. Enscape per Mac si integra in SketchUp direttamente, senza alcuna sincronizzazione, importazione o esportazione. Sappiamo che la nostra base utenti Mac sarà felice di poter progettare e visualizzare i propri modelli in modo fluido e in tempo reale,” ha dichiarato Hugh McEvoy, Director of Strategy and Business Development di Trimble.

Funzionalità disponibili

Ecco le funzionalità della prima versione di Enscape per Mac per Sketchup 2021 e 2022:

Per vedere Enscape per Mac in azione, guarda questo video o registrati al webinar in programma per il 3 agosto 2022.

Registrati alla newsletter per ricevere informazioni sulle funzionalità e il supporto di programmi CAD che aggiungeremo in futuro.

Richiedi una licenza didattica gratuita.

Per maggiori informazioni e consultare i prezzi, visita il sito web di Enscape: Enscape3d.com/it.



Informazioni su Enscape

Enscape sviluppa software per la realtà virtuale, la visualizzazione e il rendering in tempo reale di alta qualità, destinati al settore AEC a livello globale, con l’obiettivo di integrare progettazione e visualizzazione in un unico workflow. Enscape permette ai designer di creare rendering di alta qualità, sulla base dei loro attuali dati progettuali, e di realizzare video, immagini panoramiche e simulazioni tramite realtà virtuale. Il software di Enscape è compatibile con Revit, SketchUp, Rhino, Archicad e Vectorworks ed è stato scelto da famosi studi di architettura in oltre 150 paesi.

Il 2022 è l’anno della fusione di Enscape con Chaos, un’azienda che sviluppa le tecnologie di visualizzazione utilizzate da artisti e designer per creare immagini e animazioni fotorealistiche in diversi settori creativi. La nuova azienda, nata dalla combinazione di queste due realtà, sta creando un ecosistema di strumenti di visualizzazione 3D end-to-end accessibili a chiunque.

Per ulteriori informazioni, visita enscape3d.com/it e chaos.com.

Nota per editor:

Scaricare immagini qui.



Video – https://www.youtube.com/watch?v=7_XBgRCh7zo