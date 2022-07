Energia, gli italiani a caccia di pannelli solari

(Adnkronos) – Gli italiani vanno a caccia di pannelli solari tanto che su Amazon esplode la ricerca di questi dispositivi anche portatili. Stando ad un’analisi di Witailer, la categoria a maggior crescita dei prodotti a energia solare sulla piattaforma del gigante dell’e-commerce è infatti quella legata al tema del green e della sostenibilità. E non avviene solo in Italia ma anche in paesi europei come Germania, Uk, Spagna e Francia. In Italia, confrontando il primo trimestre del 2022 con il primo trimestre del 2021, è emersa una crescita esponenziale delle ricerche su Amazon per quanto riguarda i pannelli solari (+263%) e i pannelli solari portatili (+1.123%), che risultano gli articoli più cercati all’interno della più ampia categoria del ‘solare’. Tra i pannelli solari, la potenza maggiormente ricercata è quella di 100w e 300w.

Lo stesso trend si evidenzia anche in Germania. A differenza dell’Italia e della Germania, in Uk, invece, le ricerche che vanno per la maggiore, sempre a tema ‘solare’, sono quelle relative all’illuminazione solare da esterni: qui il termine ‘solar lights outdoor garden’ risulta essere sesto nella classifica dei search terms di maggior volume su tutto il mercato Amazon Uk ad Aprile 2022. Anche in Spagna la maggior parte delle ricerche riguarda l’illuminazione esterna ad energia solare, seppur con un volume di ricerca inferiore rispetto a quello analizzato in Uk: la parola più cercata all’interno della categoria è ‘luz solar exterior’, in crescita del +45%. Anche in Amazon Es, all’interno della sottocategoria Guirnaldas luminosas, la maggior parte dei prodotti best seller agisce tramite energia solare.

Infine in Francia i due prodotti più ricercati sono le lampade solari per esterni (‘lampe solaire exterieur’) ed i pannelli solari (‘panneau solaire’) e gli analisti di Wetailer non trovano quindi, a differenza degli altri paesi, uno sbilanciamento forte verso un prodotto piuttosto che un altro. Anche se, fanno notare, si rileva un tasso di crescita maggiore per i pannelli solari rispetto all’illuminazione da esterno.