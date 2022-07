Elezioni 2022, Renzi: “Alleanza su temi o corro da solo”

(Adnkronos) – “Se le persone che fanno politica vogliono una alleanza sui contenuti e sui programmi, allora mi metto seduto e parlo. Se l’alleanza deve essere per salvare qualche posto, qualche parlamentare, allora preferisco correre in solitaria”. Matteo Renzi, leader di Italia viva, a Radio24 si esprime così in vista delle elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre

“Non è il mio obiettivo – aggiunge l’ex presidente del consiglio – salvare la poltrona a qualcuno dei miei, e nemmeno a me. Per salvarsi la cadrega uno si mette d’accordo con tutti, il punto è salvare la faccia più che la cadrega, oltre che il paese”.

“E’ ovvio – prosegue Renzi – che non siamo ben visti, siamo sempre stati soli in questa legislatura. Da solo ho mandato a casa Conte, e ce ne dicevano di tutti i colori, ci hanno dato degli irresponsabili. In certi momenti ci vuole coraggio di dire la verità”.

“Con Letta non ci sentiamo da tempo, Letta ha fatto sapere ai giornali che riteneva non utile una alleanza con noi, poi mi pare di aver visto dichiarazioni diverse, ma se la domanda è ‘vi siete sentiti?’, la risposta è no”, dice riferendosi ai rapporti col segretario del Pd.