Elezioni 2022, Renzi: “Al momento corriamo da soli”

(Adnkronos) – Correrete da soli? “Al momento assolutamente sì”. Risponde così al Tg5 il leader di Iv Matteo Renzi sulle elezioni politiche 2022. Cosa può farvi cambiare idea? “Che qualcuno accetti le nostre idee. Se non le accettano, noi abbiamo coraggio, libertà e fantasia per andare da soli”, prosegue l’ex premier.

“Il Pd è andato molto a zig zag in questi anni, una volta era per Conte, una volta era per Draghi… Noi invece siamo sempre andati per la nostra strada, spero finalmente che il Pd si chiarisca le idee” dice Renzi.

Quanto all’incontro con Calenda, è andato “bene come sempre, un incontro tra amici. Ma naturalmente l’amicizia non è sufficiente, bisogna vedere se condividiamo le idee. Questo è un passaggio molto importante: le alleanze non si fanno sulla base dell’alchimia o del gioco delle coppie, ma mettendo al centro le scelte per i cittadini”, sottolinea il leader di Italia Viva.